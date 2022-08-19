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Поисковики начнут маркировать TikTok и Telegram как нарушителей законов РФ

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Роскомнадзор обязал поисковые системы предупреждать пользователей о том, что TikTok, Zoom, Telegram, Discord и Pinterest нарушают российское законодательство, маркируя их соответствующим образом. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

«Вышеуказанные ИТ-компании не соблюдают порядок удаления запрещенной информации и основные обязанности, установленные федеральным законом №236-ФЗ «О деятельности иностранных лиц в сети «Интернет» на территории РФ»», — сказано в сообщении. Уточняется, что эти меры будут действовать до тех пор, пока нарушения не будут устранены. 

Ранее аналогичные меры были введены в отношении американского видеостримингового сервиса Twitch и сервисов Google, в том числе «Google-поиск», Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat и Gmail. Это требование исполняют только российские поисковые системы «Яндекс» и Mail.ru. Меры введены из-за отказа компаний удалить информацию о военной операции на Украине, которая признана Россией недостоверной. В случае с Google также запрещено рекламировать компанию и ее информационные ресурсы. 

Кроме того, в конце июля Роскомнадзор также обязал маркировать и американскую некоммерческую организацию Wikimedia Foundation, которой принадлежит «Википедия». В мае ведомство потребовало от англоязычной версии «Википедии» удалить несколько материалов, в которых есть недостоверная информация о спецоперации России на Украине, за это ей грозила административная ответственность в виде штрафа до 4 млн руб.

В конце 2021 г. главными нарушителями требований об удалении запрещенного контента, по данным РКН, были Facebook (принадлежит запрещенной в России признанной экстремистской организации Meta) и YouTube. Ранее в июле Мировой суд Таганского района Москвы постановил взыскать с Google 21 млрд руб. в виде оборотного штрафа из-за повторного неудаления запрещенной в России информации. Если решение мирового суда устоит в апелляции, это будет уже второй оборотный штраф для Google в России за последний год — в декабре 2021 г. компанию оштрафовали на 7,2 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных