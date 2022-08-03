Компания Aliexpress исполнила российский закон о «приземлении»
Маркетплейс Aliexpress выполнил все требования закона о «приземлении» интернет-компаний, сообщил сегодня Роскомнадзор в своем Telegram-канале.
«Компания Aliexpress Russia Holding Pte. Ltd. известила Роскомнадзор о выполнении требований закона о приземлении. По итогам проверки представленных документов Роскомнадзор включил компанию в перечень иностранных лиц, осуществляющих деятельность в сети «Интернет» на территории РФ», – говорится в сообщении.
Закон о «приземлении» (Федеральный закон № 236-ФЗ), вступивший в силу с 1 января, обязывает зарубежные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей открыть свои уполномоченные представительства в России, создать электронную форму обратной связи с российскими пользователями, завести личный кабинет на сайте Роскомнадзора и установить на своих информационных ресурсах рекомендованный счетчик посещаемости. Также они должны ограничивать доступ к информации, признанной нарушающей российское законодательство. Все требования закона, как утверждает РКН, Aliexpress выполнила.
За невыполнение требований нарушителям грозит в том числе частичная или полная блокировка, запрет на распространение рекламы о себе и размещение российскими рекламодателями собственной рекламы на таких ресурсах, запрет на прием платежей от российских физических и юридических лиц, а также маркировка публикуемого в сети контента.
В июле президент России Владимир Путин подписал закон об оборотных штрафах для иностранных IT-компаний за неисполнение данного закона: нарушителям теперь грозит штраф до одной десятой совокупного размера годовой выручки в стране. В случае же повторного нарушения штраф может увеличиться до одной пятой совокупного размера годовой выручки.
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