Минстрой: заработок сварщика может достигать 500 000 рублей

Помощник главы Минстроя Светлана Кузьменко заявила, что сварщики в России могут зарабатывать до 500 000 руб. Это связано с использованием сварных конструкций при возведении большинства зданий и сооружений, сказала она ТАСС на полях Сибирского строительного форума.

Кузьменко отметила, что сейчас вырос конкурс на архитектурные специальности. В Новосибирске, к примеру, он достигает трех-четырех человек на место.

По ее словам, в 2025 г. в рамках проекта Минстроя «Я – строитель будущего» прошло около 150 мероприятий с участием более 4,8 млн человек.

В декабре 2025 г. «Ведомости» писали со ссылкой на исследование девелопера October Group и аутсорсинговой компании Mega-Personal, что зарплата сварщиков пятого-шестого разряда в России сейчас достигает 300 000 руб. По словам директора по персоналу Mega-Personal Анны Коневой, такой уровень оплаты труда связан с дефицитом специалистов.

