Минстрой: заработок сварщика может достигать 500 000 рублей

В декабре 2025 г. «Ведомости» писали со ссылкой на исследование девелопера October Group и аутсорсинговой компании Mega-Personal, что зарплата сварщиков пятого-шестого разряда в России сейчас достигает 300 000 руб. По словам директора по персоналу Mega-Personal Анны Коневой, такой уровень оплаты труда связан с дефицитом специалистов.