Зарплаты сварщиков в России достигают 300 000 рублей
Заработная плата сварщиков пятого-шестого разряда в России сейчас достигает 300 000 руб., говорится в исследовании девелопера October Group и аутсорсинговой компании Mega-Personal, с которым ознакомились «Ведомости».
По словам директора по персоналу Mega-Personal Анны Коневой, такой уровень зарплаты связан с дефицитом специалистов. Она также отметила, что, например, «сварщика третьего разряда найти проще». Кроме того, подбор сварщика вне зависимости от его уровня занимает на предприятии около двух недель. Чаще всего специалистов «забирают» на промышленные предприятия и в промышленное строительство.
Эксперты ФГБУН Института экономики РАН Ирина Соболева и Эдуард Соболев в исследовании «Благополучие работников в трудодефицитной экономике» также сообщили, что дефицит кадров способствовал не только увеличению зарплаты, но и стабилизации социально-экономического положения трудящегося населения. Особенно в рамках этого результата они отметили уязвимые социально-демографические категории, например молодых и пожилых сотрудников. Кроме того, из-за дефицита возросла и удовлетворенность работой.