ФАС будет следить за исполнением закона о платформенной экономике
По поручению правительства Федеральная антимонопольная службы (ФАС) разработала проект поставления о федеральном госконтроле за соблюдением требований в сфере платформенной экономики, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Сам документ доступен на федеральном портале проектов нормативных актов.
Требования прописаны в новом законе, который будет регулировать деятельность посреднических платформ, например маркетплейсов. Григоренко говорил, что закон был создан для защиты прав покупателей и продавцов.
Так, ФАС будет проверять обоснованность блокировок личных кабинетов на платформах, подтверждения факта получения согласия на предоставление скидок за счет продавцов, предоставления равных условий по продвижению в поисковой выдаче и т. д.
Для пресечения нарушений ФАС сможет информировать, обобщать правоприменительную практику, консультировать, наносить профилактический визит, а также объявлять предостережение. Контролируемое лицо сможет подать в надзорное ведомство возражение в письменной или электронной форме в течение 10 рабочих дней.
Проект запущен для общественного обсуждения. Финальные контуры процедуры госконтроля за соблюдением требований в сфере платформенной экономики будут понятны только после прохождения всех этапов согласования, отметили в аппарате вице-премьера.
9 октября 2025 г. стало известно, что к январю 2028 г. ФАС разработает законопроекты по антимонопольному регулированию деятельности цифровых платформ. Кроме того, до 1 декабря 2026 г. ФАС должна внедрить единую информационно-аналитическую систему тарифного регулирования в работу региональных органов власти, которые осуществляют контроль за регулированием тарифов на товары.