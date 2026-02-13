ФАС будет следить за исполнением закона о платформенной экономике

9 октября 2025 г. стало известно, что к январю 2028 г. ФАС разработает законопроекты по антимонопольному регулированию деятельности цифровых платформ. Кроме того, до 1 декабря 2026 г. ФАС должна внедрить единую информационно-аналитическую систему тарифного регулирования в работу региональных органов власти, которые осуществляют контроль за регулированием тарифов на товары.