ФАС готовит законопроекты по регулированию деятельности цифровых платформ
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) к январю 2028 г. разработает законопроекты по антимонопольному регулированию деятельности цифровых платформ. Об этом говорится в Национальном плане развития конкуренции на 2026–2030 гг. Распоряжение о его утверждении подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Кроме того, до 1 декабря 2026 г. ФАС должна внедрить единую информационно-аналитическую систему тарифного регулирования в работу региональных органов власти, которые осуществляют контроль за регулированием тарифов на товары.
В январе 2029 г. ФАС будет должна предоставить доклад о запуске ряда новых модулей государственной информационной системы по предупреждению ограничивающих конкуренцию соглашений.
Национальный план также подразумевает создание портала, который будет содержать сведения о спросе и предложениях на высокотехнологичную продукцию. Предложения по его созданию ФАС должна подготовить к декабрю 2027 г.
Совет Федерации 25 июля одобрил закон о платформенной экономике, регулирующий деятельность цифровых платформ – маркетплейсов, платформ доставки и сервисов для самозанятых. Документ ввел более строгие требования к прозрачности операций, защите данных и ответственности за качество товаров и услуг.