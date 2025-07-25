Совет Федерации одобрил закон о платформенной экономике
Совет Федерации одобрил закон о платформенной экономике, регулирующий деятельность цифровых платформ, которые выступают посредниками при совершении сделок и предоставляют возможность оплаты товаров, работ или услуг. Это следует из соответствующего документа.
Законом предполагается обязать владельцев цифровых платформ обеспечивать равный и свободный доступ к своим услугам для широкой аудитории, предоставлять возможность ознакомиться с правилами использования и др.
Согласно документу, товары, обращение с которыми запрещено, не могут быть реализованы на маркетплейсах. Кроме того, устанавливается порядок предоставления скидок за счет продавца. Они могут быть предложены только с его согласия, и платформа обязана уведомить о таком решении. Кроме того, законопроектом вводится обязательная система досудебного рассмотрения жалоб.
Госдума 9 июля приняла в первом чтении законопроект о регулировании платформенной экономики. Автором инициативы выступило правительство РФ. Законопроект разработан в целях создания безопасной среды на цифровых платформах – маркетплейсах, правовых условий их развития и функционирования.
21 июля комитет Госдумы по экономической политике рассмотрел и рекомендовал к принятию поправки ко второму чтению законопроекта о платформенной экономике. Одно из ключевых изменений – смещение сроков вступления в силу норм закона с 1 марта 2027 г. на 1 октября 2026 г.
В документе фиксируется ответственность платформ – предлагается их обязать проверять информацию о партнерах через портал «Госуслуги», реестры индивидуальных предпринимателей и юридических лиц и не допускать к публикации карточки товаров без подтверждения безопасности, маркировки, сертификации и декларации о соответствии.