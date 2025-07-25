Совет Федерации одобрил закон о платформенной экономике

Согласно документу, товары, обращение с которыми запрещено, не могут быть реализованы на маркетплейсах. Кроме того, устанавливается порядок предоставления скидок за счет продавца. Они могут быть предложены только с его согласия, и платформа обязана уведомить о таком решении. Кроме того, законопроектом вводится обязательная система досудебного рассмотрения жалоб.