Новое регулирование для платформ может вступить в силу с 1 октября 2026 года

Новое регулирование для платформ может вступить в силу с 1 октября 2026 годаПрофильный комитет Госдумы рекомендовал к принятию законопроект о платформенной экономике ко второму чтению
Комитет Госдумы по экономической политике рассмотрел и рекомендовал к принятию поправки ко второму чтению законопроекта о платформенной экономике. Одно из ключевых изменений – смещение сроков вступления в силу норм закона с 1 марта 2027 г. на 1 октября 2026 г. Со стороны депутатов были предложения отодвинуть введение регулирования на еще более ранний срок – на 1 марта 2026 г.
Срок вступления закона в силу был одним из ключевых вопросов, требующих корректировки, – об этом говорилось и при рассмотрении документа в трех думских комитетах, и на пленарном заседании, отмечает президент АКИТ Артем Соколов. По его словам, вступление законопроекта в силу с 1 октября 2026 г. – вполне реалистичная дата и АКИТ поддерживает это решение.
«В целом такой срок требуется для технологически нагруженных процессов, например для интеграции с государственными информационными системами. И здесь, конечно, нужна донастройка не только бизнеса, но и самих ГИСов», – говорит Соколов. При условии оперативного принятия закона и слаженных действий всех сторон реализация новых законодательных требований в этой части также осуществима с будущего года, полагает президент АКИТ.
Представляя законопроект в Госдуме, министр экономического развития Максим Решетников отметил, что на регулирование платформ сформировался большой общественный запрос. В документе фиксируется ответственность платформ – предлагается их обязать проверять информацию о партнерах через портал «Госуслуги», реестры индивидуальных предпринимателей и юридических лиц и не допускать к публикации карточки товаров без подтверждения безопасности, маркировки, сертификации и декларации о соответствии.
Кроме того, прописаны требования по защите интересов продавцов и производителей, которые работают через платформы. В частности, вводится требование к операторам платформ оповещать об изменении договора не менее чем за 45 дней. Также штрафы, блокировки карточек товаров или личного кабинета партнера будут возможны только с обоснованным уведомлением, направленным за три дня. Вводится необходимость получить согласие продавца на применение скидок и участие в акциях. Также в законопроекте определяются особенности взаимодействия платформ с партнерами, которые оказывают услуги через них. Например, зафиксированы критерии, совокупность которых позволяет относить эти отношения между исполнителем, заказчиком и посредником (платформой) к гражданско-правовым, а не трудовым.
Правительство планировало проработать вопросы сроков ввода новых правил ко второму чтению. При этом глава Минэка подчеркивал, что доработка систем платформ для интеграции с госсервисами потребует времени, как и проработка системы досудебного обжалования споров, поэтому сроки не могут быть слишком короткими.
В законопроекте предлагалось учесть еще несколько предложений. В частности, глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков на основе обращения ЦБ и банков предлагал прописать в законе равный доступ банков к работе с маркетплейсами, чтобы исключить навязывание продавцам услуг своего банка. При этом такой пункт не вошел в новую версию законопроекта.
Председатель комитета по промышленности Владимир Гутенев хотел ко второму чтению установить максимальную скидку на продукты питания на уровне 10%. При этом позже несколько ассоциаций предпринимателей в сфере электронной торговли обратились к Госдуме и в ФАС с просьбой не вводить в законопроект о платформенной экономике ограничение скидок, которые маркетплейсы предоставляют за свой счет (см. «Ведомости» от 15 июля). Предложений, ограничивающих скидки, не появилось ко второму чтению.
В то же время в документе уточнили пункт, который касается недискриминационного доступа, который формально может относиться и к навязыванию услуг банков, и к скидкам. Владелец площадки должен «не допускать создания на ней дискриминационных условий для лиц, относящихся к одной категории и использующих такую цифровую платформу», говорится в проекте.
Отдельно будет проработан вопрос обмена данными маркетплейсов с налоговыми органами, говорил Решетников 10 июля. Все детали будут установлены актом правительства, отмечал он. Еще одна тема, которая требует доработки, касается донастройки режима самозанятых после 2028 г. Налоговый арбитраж в налогообложении пограничных случаев между трудовыми отношениями и гражданско-правовыми – это отдельный вопрос, говорил министр. Также в дальнейшую повестку законодателей должны войти вопросы дерегулирования офлайн-торговли, отметил Решетников, не уточнив, какие нормы требуют пересмотра.
Отдельные организации остались недовольны. К примеру, председатель наблюдательного совета Ассоциации цифровых платформ Андрей Шаронов – тем, что, по его словам, поправки не обсудили с бизнесом. А представитель РАТЭК – тем, что в законопроекте по-прежнему «отсутствует эффективный механизм борьбы с контрафактом» и нет защиты от злоупотреблений при установлении скидок на товары за счет маркетплейсов для селлеров.
Депутаты приняли законопроект в первом чтении 10 июля, рассмотрение во втором назначено на 22 июля.