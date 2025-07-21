Новое регулирование для платформ может вступить в силу с 1 октября 2026 года

Кроме того, прописаны требования по защите интересов продавцов и производителей, которые работают через платформы. В частности, вводится требование к операторам платформ оповещать об изменении договора не менее чем за 45 дней. Также штрафы, блокировки карточек товаров или личного кабинета партнера будут возможны только с обоснованным уведомлением, направленным за три дня. Вводится необходимость получить согласие продавца на применение скидок и участие в акциях. Также в законопроекте определяются особенности взаимодействия платформ с партнерами, которые оказывают услуги через них. Например, зафиксированы критерии, совокупность которых позволяет относить эти отношения между исполнителем, заказчиком и посредником (платформой) к гражданско-правовым, а не трудовым.