Как депутаты обсуждали законопроекты о платформенной экономике

Как депутаты обсуждали законопроекты о платформенной экономикеИх приняли в первом чтении, но в Госдуме настаивают на сокращении переходного периода и усилении защиты продавцов
Госдума 9 июля единогласно поддержала в первом чтении два законопроекта о регулировании платформенной экономики, разработанные Минэкономразвития. Документы вводят базовые правила для цифровых посредников – маркетплейсов, платформ доставки и сервисов для самозанятых.
По словам министра экономического развития Максима Решетникова, за четыре года объем заказов в интернете вырос в четыре раза, а доля онлайна в розничных продажах увеличилась до 15%. Так, в 2024 г. маркетплейсы выполнили более чем 6 млрд заказов, а на платформах работают около 1 млн продавцов. Двукратный рост за несколько лет показал рынок доставки готовой еды, а в целом услуги через платформы по итогам 2024 г. оказывают свыше 3 млн человек, добавил чиновник.
«Фактически маркетплейсы стали регулятором доступа на рынок производителей и продавцов, но сами при этом сейчас ответственности не несут, – сообщил Решетников во время выступления в Госдуме. – Законопроект предлагает сбалансированные нормы, защищающие интересы всех участников рынка и обеспечивающие его дальнейший рост».
Что попало в законопроект
По словам Решетникова, законопроект охватывает те цифровые платформы, где одновременно выполняются три функции: размещение информации о товарах и услугах, возможность заключения сделки и проведения оплаты. Все эти признаки должны быть реализованы одновременно. Документ устанавливает единый понятийный аппарат и фиксирует права и обязанности всех участников: операторов платформ, владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ), продавцов, покупателей и исполнителей.
Министр отметил, что законопроект содержит три ключевых блока. Первый посвящен защите потребителей. Платформы будут обязаны проверять данные о партнерах-продавцах через «Госуслуги», реестры ИП и юрлиц, а также не размещать карточки товаров без информации, подтверждающей их безопасность и наличие маркировки. Также закрепляются требования к условиям хранения и доставки товаров, а также к процедуре их возврата через платформу.
Второй блок направлен на защиту интересов бизнеса. В частности, в законопроекте определено, какие положения должны содержаться в договоре между платформой и продавцом: правила изменения цен, доступности товара в поиске, расчета вознаграждения и основания для санкций. Изменения условий договора возможны только при уведомлении за 45 дней. Блокировки личных кабинетов и карточек могут применяться только после обоснованного уведомления за три дня. Применять скидки за счет продавца можно будет только с его согласия. При этом селлер может отказаться в любой момент от участия в акциях, которые проводятся за его счет.
Также вводятся нормы по сверке взаиморасчетов и внедрении обязательной системы досудебного урегулирования споров. Исполнение этих требований второго блока будет контролировать Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Третий блок касается взаимодействия платформ с самозанятыми и индивидуальными предпринимателями. В нем прописаны критерии, по которым отношения между платформой и исполнителем признаются гражданско-правовыми. Законопроект также вносит изменения в смежные законы, включая закон о торговле, о защите прав потребителей и об иностранных IT-компаниях. Иностранные платформы, чтобы работать в России, должны иметь филиал или представительство и будут внесены в специальный реестр.
Решетников предложил запустить новое регулирование с 1 марта 2027 г. «с учетом масштаба задач».
Реакция депутатов
В обсуждении выступили представители всех парламентских фракций. В целом они поддержали инициативу, но обратили внимание на необходимость доработки ряда положений.
Руководитель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин («Единая Россия») в выступлении не высказывал конкретных предложений по доработке, но подчеркнул, что ко второму чтению придется доработать «шероховатости», выявленные в ходе обсуждений. Он подчеркнул, что платформа как новый формат посреднической торговли требует отдельного регулирования. В отличие от традиционных сетей, платформы не приобретают товар, а лишь обеспечивают инфраструктуру для сделки, и потому, по словам депутата, важно установить отдельные правила, в том числе по работе с государственными системами маркировки и сертификации.
Председатель комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев («Единая Россия») напомнил, что вместе с основным законопроектом в пакете также рассматривается «спутник» – поправки к законам о торговле и защите прав потребителей. Он отметил, что по итогам обсуждений в комитете и на круглом столе 7 июля эксперты выразили обеспокоенность тем, что ряд предложений, ранее согласованных с отраслью и правительством, в итоговую версию не вошли.
«Цифровые платформы обладают признаками торговых сетей, в том числе влиянием на ценообразование», – пояснил Гутенев.
Депутат предложил устранить этот дисбаланс, усилив контроль за реализацией на онлайн-площадках продовольственных товаров, включая проверку разрешительной документации и условий хранения. Также нужно возложить на платформы ответственность за проверку маркировки, считает он. Гутенев также предложил ко второму чтению установить максимальную скидку на продукты питания на уровне 10%. Он напомнил, что в рамках круглого стола в поддержку регулирования ограничений «так называемой инвестиции в скидки» выступил «Яндекс».
Гутенев предложил и сократить переходный период. По его словам, бизнес уже технически готов к выполнению требований закона с 1 марта 2026 г., за исключением отдельных положений, которые можно ввести годом позже. Эту позицию, по его словам, поддержал и представитель Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ, включает крупные онлайн-площадки) на совместном заседании с комитетом по экономической политике. Аналогичные сроки, отметил депутат, можно установить и для сопутствующего законопроекта-«спутника».
Защита бизнеса и регулирование условий
Ярослав Нилов (ЛДПР) предложил учесть случаи, когда крупные компании намеренно создают убытки для малого бизнеса – например, отменяя заказы с длительной доставкой и блокируя средства предпринимателей. Решетников пообещал, что такие случаи будут рассматриваться ФАС как недобросовестная конкуренция и картельные практики.
Михаил Делягин («Справедливая Россия – Патриоты – За правду») спросил, как закон защитит продавцов и владельцев ПВЗ от действий платформ, например, в случае резкого повышения комиссии. Министр в ответ пояснил, что изменения условий договора будут возможны только с уведомлением за 45 дней, а резкий рост комиссий подпадает под антимонопольное регулирование.
Михаил Шеремет («Единая Россия») поинтересовался, будут ли требования закона распространяться на иностранные платформы. Решетников еще раз подтвердил, что зарубежным сервисам придется открыть филиал в России и соответствовать требованиям локализации.
Налоги, бюджеты и риски централизации
Отдельно поднималась и тема налогов. Независимый депутат Евгений Марченко предложил обложить маркетплейсы повышенными ставками. А Алексей Куринный (КПРФ) спросил, планируется ли ввести для платформ оборотные налоги. Решетников возразил, что налоговая нагрузка маркетплейсов уже на 60% выше, чем у традиционной розницы, и их инвестиции в логистику компенсируют часть потерь для экономики.
Депутат добавил, что региональные бюджеты недополучают НДФЛ и другие отчисления из-за ухода торговли в онлайн. Решетников предложил не смешивать вопросы маркетплейсов и налогообложения, подчеркнув, что платформы лишь высвечивают уже существующие проблемы, а не создают их. По его словам, цифровые площадки ускоряют «метаболизм экономики» и делают более заметными перекосы, которые в традиционной торговле оставались в тени – например, мимикрию под самозанятых для ухода от налогов. Решение он видит в донастройке налоговых режимов и усилении контроля, а не в адресной фискальной нагрузке на платформы.
Ответственность платформ: мягко, но с перспективой ужесточения
Вопрос о балансе ответственности подняла Ирина Филатова (КПРФ), указав на неравные условия для участников: платформы получают право блокировать селлеров. Решетников ответил, что нормы об ответственности вынесены в отдельный законопроект о поправках в КоАП, который готовится ко второму чтению. Контролировать соблюдение будет ФАС, а потребителям не придется судиться напрямую.
Обсуждение законопроекта длилось около двух часов. Парламентарии заявили, что документ требует доработки, но единогласно поддержали его концепцию. Ко второму чтению правительство пообещало учесть предложения депутатов и представить пакет поправок. Срок предоставления поправок – до 13 июля.