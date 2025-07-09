Как депутаты обсуждали законопроекты о платформенной экономике

Второй блок направлен на защиту интересов бизнеса. В частности, в законопроекте определено, какие положения должны содержаться в договоре между платформой и продавцом: правила изменения цен, доступности товара в поиске, расчета вознаграждения и основания для санкций. Изменения условий договора возможны только при уведомлении за 45 дней. Блокировки личных кабинетов и карточек могут применяться только после обоснованного уведомления за три дня. Применять скидки за счет продавца можно будет только с его согласия. При этом селлер может отказаться в любой момент от участия в акциях, которые проводятся за его счет.