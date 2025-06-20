Глава ФНС рассказал о роли маркетплейсов в борьбе с дроблением бизнеса

Оборот крупнейших цифровых платформ в прошлом году составил 12 трлн руб. – это пятая часть от всего торгового оборота в стране, отметил в ходе сессии глава ассоциации цифровых платформ (АЦП) Андрей Шаронов. В прошлом году было совершено 10 млрд сделок, подчеркнул он. Благодаря развитию платформенной экономики в прошлом году было создано дополнительных товаров и услуг на 6,3 трлн руб., отметил Шаронов со ссылкой на исследование НИУ ВШЭ. Кроме того, по его словам, не менее 80% продавцов – это малые и средние компании, что тоже очень важно для развития этого сегмента и для занятости населения. В целом на платформе работали от 13 млн до 15 млн человек хотя бы раз, из них 3,7 млн человек – это те, кто работает с платформами регулярно, указал Шаронов.