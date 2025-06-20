Глава ФНС рассказал о роли маркетплейсов в борьбе с дроблением бизнеса

Глава ФНС рассказал о роли маркетплейсов в борьбе с дроблением бизнесаАккуратное предупреждение от платформы лучше, чем проверка ФНС, считает Егоров
Развитие платформ открывает возможности для улучшения налогового администрирования, заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров в ходе сессии «Цифровые платформы и экосистемы – 2030: каким будет рынок?», организованной в рамках ПМЭФа. По словам Егорова, устранение требований налоговой в случае дробления малой компании в большинстве случаев ведет к банкротству, в то время как «аккуратное» предупреждение маркетплейса позволит сохранить бизнес и вывести его из тени.
ФНС может вынужденно включить инструменты налогового контроля в отношении малого предприятия, подчеркнул Егоров. «А что это значит? Это значит, что ты, например, на упрощенной системе налогообложения, мы говорим: «Нет, ты знаешь, ты раздробился, или у тебя другая выручка. Ты должен быть на общей системе налогообложения». [В] 99% [случаев] это значит, что компания уйдет в банкротство», – отметил Егоров. Причиной этому становится право ФНС ретроспективно доначислить налоги за последние три года. «Это, скорее всего, погибшая компания. Нам это интересно? Конечно нет. Зачем это делать, если это все равно превратится в ничто – в разрушенный бизнес», – подчеркнул он.
У платформ же есть прямой доступ к своим клиентам (например, продавцам маркетплейсов. – «Ведомости»), напомнил Егоров. «Мы пытаемся… очень аккуратно найти способы, как достучаться до игроков, клиентов, маркетплейсов, что, «ребят, поправьтесь, чтобы нам не включаться», – подчеркнул он. Это «гораздо более аккуратный и тактичный способ для того, чтобы компании аккуратно-аккуратно переходили в понятную нам легальную среду», указал глава ФНС. «И в этом смысле там выгода для всех сторон присутствует, и маркетплейсы, безусловно, нам смогут, как мне представляется, помочь, потому что это – во взаимном интересе», – считает Егоров.
Маркетплейсы в рамках совместного эксперимента с ФНС начали рассылать своим селлерам уведомления о наличии у них признаков дробления бизнеса, писали «Ведомости» 18 июня. Получателю уведомления необходимо в течение 10 рабочих дней представить маркетплейсу письменные пояснения, содержащие «аргументированную и документально подтвержденную позицию об отсутствии риска дробления», для их последующей отправки в территориальный налоговый орган, указано в сообщении одному из селлеров, которое изучили «Ведомости». Кроме того, продавец должен представить уточненные налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль за I квартал 2025 г. «с отражением совокупной выручки всей группы и применением соответствующей ставки НДС».
Оборот крупнейших цифровых платформ в прошлом году составил 12 трлн руб. – это пятая часть от всего торгового оборота в стране, отметил в ходе сессии глава ассоциации цифровых платформ (АЦП) Андрей Шаронов. В прошлом году было совершено 10 млрд сделок, подчеркнул он. Благодаря развитию платформенной экономики в прошлом году было создано дополнительных товаров и услуг на 6,3 трлн руб., отметил Шаронов со ссылкой на исследование НИУ ВШЭ. Кроме того, по его словам, не менее 80% продавцов – это малые и средние компании, что тоже очень важно для развития этого сегмента и для занятости населения. В целом на платформе работали от 13 млн до 15 млн человек хотя бы раз, из них 3,7 млн человек – это те, кто работает с платформами регулярно, указал Шаронов.