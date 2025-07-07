Бизнес пожаловался на законопроект о платформенной экономике

Председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов говорит, что документ требует доработки, чтобы устранить ключевые риски для потребителей и участников рынка. Он отметил необходимость ограничений на нерыночные скидки, которые, по его мнению, ведут к монополизации и росту цен. По его словам, с 2021 г. комиссии крупнейших маркетплейсов увеличились почти вдвое и в июне 2025 г. достигли 30% от стоимости заказа. «Подписанием письма на отраслевом уровне мы еще раз подчеркиваем, что наши замечания к нему носят объективный характер и отражают системные дисбалансы и проблемы, которые растут вместе с масштабом торговли на маркетплейсах», – добавил Богданов.