Бизнес пожаловался на законопроект о платформенной экономике

Бизнес пожаловался на законопроект о платформенной экономикеКлючевые предложения, ранее поддержанные на рабочих группах, не вошли в финальную версию документа
Крупнейшие отраслевые ассоциации – от ритейлеров до производителей продуктов – выступили с критикой законопроекта о платформенной экономике, выяснили «Ведомости». Первое письмо было направлено руководителю администрации президента Антону Вайно, председателю Госдумы Вячеславу Володину и председателю правительства Михаилу Мишустину. Второе – Володину и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко (подробнее о подписантах – во врезе). «Ведомости» направили запросы всем адресатам писем.
В частности, отмечают представители бизнеса, в законопроекте не хватает эффективных мер по защите от контрафакта. Ранее предлагалось создать личные кабинеты для правообладателей, чтобы они могли отслеживать нарушения и жаловаться на подделки. Эти предложения были поддержаны рабочими группами и Минэкономразвития, но в текст проекта так и не вошли.
Также документ не содержит действенной системы штрафов. Все нарушения оцениваются одинаково, независимо от их серьезности. При этом для крупных маркетплейсов нарушение закона может быть выгоднее, чем его соблюдение. Бизнес предлагает вводить оборотные штрафы и учитывать повторные нарушения, но эти идеи тоже остались за рамками документа.
Кроме того, законопроект не ограничивает влияние маркетплейсов на ранжирование товаров и не защищает продавцов от вмешательства в их ценовую политику. Из текста документа исчезли нормы о прозрачности алгоритмов и запрет на приоритет для собственных товаров платформ. При этом вступление закона отложено до марта 2027 г., что, по мнению участников рынка, противоречит поручению президента о срочном введении регулирования.
В своих обращениях представители бизнеса пишут, что проигнорированные предложения были направлены на выравнивание дисбаланса между маркетплейсами и их партнерами. В текущем виде законопроект не решает накопившихся проблем рынка, а, напротив, может усилить неравные условия в электронной коммерции, говорится в письмах.
Законопроект о платформенной экономике был разработан Минэкономразвития и внесен в нижнюю палату парламента 3 июля. На этой неделе в Госдуме начнется его обсуждение.
Адресаты и подписанты
Первое письмо представители бизнеса направили 2 июля руководителю администрации президента Антону Вайно, председателю Госдумы Вячеславу Володину и председателю правительства Михаилу Мишустину. Среди авторов письма – Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК, Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), Ассоциация производителей фирменных торговых марок «Русбренд», Ассоциация прямых продаж и Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России. Они представляют более 600 компаний, включая «М.видео», DNS, «Балтику» и др.
Второе письмо направлено 3 июля Володину и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко. Его подписали представители Межотраслевого экспертного совета, АКОРТ, Национальной мясной ассоциации, Союза производителей алкогольной продукции, Рыбного союза, «Русбренда», Союза потребителей и «Руспродсоюза».
7 июля документ рассмотрит экспертный совет профильного комитета, а на 9 июля назначено первое чтение.
Что говорят власти
Представитель Минэкономразвития сообщил, что предложения по доработке действительно поступали, в том числе от компаний традиционного ритейла. Все предложения были рассмотрены в ходе оценки регулирующего воздействия и заседаний рабочих групп регуляторной гильотины. В результате часть инициатив была учтена.
В частности, в законопроекте сохраняется запрет на искажение пользовательской сортировки выдачи, а также запрет на одностороннее снижение цен платформой за счет продавца. При этом порядок применения скидок должен быть раскрыт в договоре между платформой и продавцом, уточняют в ведомстве. Итоговая редакция законопроекта поддержана правительством и будет обсуждаться в Госдуме, заявляют в Минэке.
Перенос сроков вступления в силу в министерстве объясняют необходимостью для платформ и продавцов адаптировать свои процессы и информационные системы, а также подготовкой к этому времени всех необходимых подзаконных актов. В пресс-службе аппарата вице-премьера – руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко также объясняют перенос сроков необходимостью плавного перехода.
Объем рынка онлайн-торговли в 2024 г. достиг 9 трлн руб., напоминает представитель Григоренко. При этом действующее законодательство не учитывает его особенности. «Мы разработали правила, которые отразят эти особенности. Они определяют ответственность цифровых платформ и их партнеров в вопросах защиты прав потребителей и одновременно обеспечивают динамичное и устойчивое развитие платформенной экономики», – говорится в комментарии.
Что говорят маркетплейсы
Предложение ограничить скидки, «в очередной раз высказанное традиционным ритейлом», нецелесообразно и даже «вредно», отметил официальный представитель Wildberries. По его словам, такое ограничение создаст неравные условия для цифровых платформ. «Скидки являются общепринятым маркетинговым механизмом, которым традиционная розница пользуется без каких-либо ограничений, предоставляя своим покупателям карты лояльности, бонусные баллы, проводя регулярные скидочные акции», – отметил собеседник.
«Цель такого предложения ритейлеров – не только искусственно ограничить развитие передовых маркетплейсов в угоду устаревающим или неэффективным бизнес-моделям, но и развязать себе руки в части перспективы повышения цен на товары повседневного спроса», – говорит представитель Wildberries.
Он также отметил, что инструменты защиты правообладателей на платформе уже действуют, включая «Цифровой арбитраж» и сервис «Бренды». Претензии о непрозрачности ранжирования в Wildberries отвергли, заявив, что продавцам известны факторы, влияющие на выдачу.
В компании также считают нецелесообразным устанавливать ответственность платформ по договорам поставки продовольственных товаров: «Эти требования касаются розничных сетей, а не цифровых площадок». Что касается маркировки, то Wildberries заявляет о соблюдении всех требований и использовании как государственных, так и собственных механизмов контроля качества.
В Wildberries язвительно отреагировали на тезис о том, что нарушать закон выгоднее, чем соблюдать. В компании заявили, что нормы КоАПа уже сбалансированы и учитывают интересы партнеров платформ. «Если же уважаемые авторы писем считают, что, например, за превышение на день срока предоставления акта сверки платформе должен полагаться оборотный штраф, то остается только догадываться, в каком состоянии были бы другие отрасли экономики, если бы законы, их регулирующие, выходили из-под пера уважаемых авторов писем», – добавил представитель маркетплейса.
Представитель «Яндекс маркета» сказал, что компания поддерживает концепцию законопроекта, отметив важность прозрачных и справедливых правил регулирования. При этом «Яндекс маркет», «как и многие участники рынка», считает необходимым включить в закон пункт об ограничении инвестиций маркетплейсов в скидки. Собеседник подчеркивает, что меры должны учитывать реалии рынка и позволять сохранять конкуренцию.
Что говорят ассоциации и эксперты
Председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов говорит, что документ требует доработки, чтобы устранить ключевые риски для потребителей и участников рынка. Он отметил необходимость ограничений на нерыночные скидки, которые, по его мнению, ведут к монополизации и росту цен. По его словам, с 2021 г. комиссии крупнейших маркетплейсов увеличились почти вдвое и в июне 2025 г. достигли 30% от стоимости заказа. «Подписанием письма на отраслевом уровне мы еще раз подчеркиваем, что наши замечания к нему носят объективный характер и отражают системные дисбалансы и проблемы, которые растут вместе с масштабом торговли на маркетплейсах», – добавил Богданов.
Введение ответственности платформ за контрафактные товары, которые они не хранят на собственных складах, могло бы остановить онлайн-торговлю, считает глава совета по электронной коммерции ТПП РФ Алексей Федоров. Также, по его словам, требование раскрывать алгоритмы ранжирования лишило бы платформы конкурентного преимущества. Он добавил, что вмешательство в ценовую политику и запрет на односторонние изменения условий договоров нецелесообразны: «Маркетплейс по-прежнему может менять правила в одностороннем порядке. Гибко, быстро – так, как выгодно покупателям. Поставщик будет поставлен перед фактом, а в случае отказа от новых условий лишен доступа к площадке. И это совершенно правильно». Федоров подчеркнул, что текущая редакция законопроекта решает базовые задачи, не тормозит развитие и защищает рынок от «псевдопредпринимателей».
Текущая редакция закона компромиссна и почти все предложения бизнеса были учтены, отметил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Но рынок, по его словам, по-прежнему сохраняет запрос на обсуждение ряда положений, «даже внутри АКИТ».
4 июля РБК сообщал о расколе в e-commerce: крупнейшие ритейлеры и часть интернет-компаний направили письма властям с просьбой пересмотреть финальную редакцию законопроекта. Документ подписали X5, «Магнит», «Лента», DNS, «М.видео», «Детский мир», а также «Яндекс маркет», Lamoda и «Всеинструменты». Некоторые из этих онлайн-игроков ранее публично не поддерживали ограничения на скидки.