Минфин поддерживает наделение маркетплейсов функцией налоговых агентов

По его словам, Минфин будет «точно поддерживать переход к агентской схеме в случаях, когда площадки достаточно крупные, и при условии, что они проводят через себя поток транзакций». В этом случае площадки могут быть налоговыми агентами и уплачивать налоги за тех лиц, которые торгуют через них, добавил замминистра. Это позволит повысить прозрачность операций на электронных площадках и собираемость налогов, считает он. Кроме того, это соответствует мировым трендам, которые наблюдаются в других странах. «Будем двигаться в этом направлении по мере созревания рынка и появления законодательного регулирования платформенной экономики. Рано или поздно мы к этому придем», – сказал Сазанов.