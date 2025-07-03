Минфин поддерживает наделение маркетплейсов функцией налоговых агентов

Минфин поддерживает наделение маркетплейсов функцией налоговых агентовЭто может упростить контрольную работу налоговых органов, но есть нюансы, считают эксперты
При соблюдении ряда условий Минфин поддерживает идею наделить маркетплейсы функцией налогового агента. Об этом заявил в интервью «Ведомостям» замминистра финансов – статс-секретарь Алексей Сазанов. «С точки зрения администрирования, конечно, гораздо проще взаимодействовать с одной площадкой, чем с тысячами ее продавцов. Поэтому сделать площадки налоговыми агентами – это движение в правильном направлении», – отметил он.
По его словам, Минфин будет «точно поддерживать переход к агентской схеме в случаях, когда площадки достаточно крупные, и при условии, что они проводят через себя поток транзакций». В этом случае площадки могут быть налоговыми агентами и уплачивать налоги за тех лиц, которые торгуют через них, добавил замминистра. Это позволит повысить прозрачность операций на электронных площадках и собираемость налогов, считает он. Кроме того, это соответствует мировым трендам, которые наблюдаются в других странах. «Будем двигаться в этом направлении по мере созревания рынка и появления законодательного регулирования платформенной экономики. Рано или поздно мы к этому придем», – сказал Сазанов.
Платформы уже находятся в диалоге с ФНС в рамках пилотного проекта по информационному обмену, обсуждаются различные инициативы, сообщил «Ведомостям» представитель Ассоциации цифровых платформ (АЦП). Налоговое агентирование активно обсуждалось несколько лет назад, но на текущем этапе бизнес не знакомили с параметрами новой концепции, добавил он.
В мировой практике есть подобные успешные примеры, поэтому идея заслуживает внимания, считает представитель АЦП. При этом инициативу необходимо рассматривать вместе с прочими инструментами повышения прозрачности, учитывать различия налоговых сценариев продавцов, добавляет собеседник. «В противном случае затраты на разработку и поддержание системы как на стороне бизнеса, так и на стороне налоговой могут превысить достигнутый эффект для бюджета», – указал он. Кроме того, важно создать регуляторную базу, которая исключит возможность налоговых злоупотреблений, и выстроить автоматический обмен данными с государственными информационными системами, считают в АЦП.
Грани сотрудничества
В 2024 г. агрегатор «Яндекс такси» запустил в экспериментальном режиме сервис автоматического расчета и удержания налогов для водителей со статусом самозанятых. С 1 февраля 2025 г. компания перешла на обязательное удержание налога с доходов самозанятых водителей. После каждой поездки «Яндекс такси» рассчитывает и удерживает налоги со всех доходов, полученных самозанятым через сервис, затем компания ежемесячно уплачивает их за него.
С февраля 2024 г. компания направила в бюджет более 21 млрд руб., рассказал «Ведомостям» представитель «Яндекса». Такой формат стал возможен благодаря особенностям специального налогового режима для самозанятых, в рамках которого легче настроить финансовые потоки и процесс их администрирования, подчеркнул он. «Бизнес продавцов на маркетплейсах устроен сложнее: у них могут быть разные источники доходов, налоговые режимы и виды налогов. Поэтому вопрос применения налогового агентирования для продавцов требует больше времени и ресурсов для обсуждения и детальной проработки», – отметил собеседник.
Власти поднимали вопрос наделения платформ функцией налоговых агентов по налогу на профессиональный доход еще при обсуждении законопроекта о платформенной занятости в 2023 г. В этом году эта тема звучала в контексте нового регулирования работы маркетплейсов – законопроекта о платформенной экономике, который на этой неделе поддержало правительство. При этом часть площадок выступает против такой идеи, так как видит не только финансовые, но и технические сложности ее реализации, но ФНС не готова окончательно отказаться от этой концепции, писали «Ведомости» 31 января.
Факт расширения сотрудничества маркетплейсов и ФНС подтвердил и глава ведомства Даниил Егоров на ПМЭФ-2025. В частности, развитие платформ открывает возможности для улучшения налогового администрирования – маркетплейсы могут играть свою роль в борьбе с дроблением. По словам Егорова, устранение требований налоговой в случае дробления малой компании в большинстве случаев ведет к банкротству, в то время как «аккуратное» предупреждение маркетплейса позволит сохранить бизнес и вывести его из тени. Ранее «Ведомости» писали, что маркетплейсы в рамках совместного эксперимента с ФНС начали рассылать своим селлерам уведомления о наличии у них признаков дробления бизнеса.
Плюсы и минусы концепции
Идея возложить на маркетплейсы функции налоговых агентов очень интересная, считает партнер Kept, руководитель департамента налогового и юридического консультирования Михаил Орлов. С одной стороны, это может упростить контрольную работу налоговых органов, с другой – что более важно – может помочь продавцам корректно исполнять налоговое законодательство. Правовая конструкция понятия «налоговый агент», закрепленная в ст. 24 НК РФ, очень хорошо подходит для ее применения во взаимоотношениях «маркетплейс – продавец», считает эксперт. «Единственное, о чем надо договориться на берегу, – функцию налогового агента маркетплейс должен выполнять только в том случае, когда продавец – физлицо, не обладающее статусом индивидуального предпринимателя (ИП). В тех случаях, когда продавец является ИП, самозанятым или юрлицом, маркетплейс не должен выполнять функцию налогового агента», – считает Орлов.
Необходима детальная проработка рассматриваемой инициативы, считает партнер Б1 Наталья Хобракова. В том числе нужно уточнить конкретные виды налогов, в отношении которых будет действовать агентская модель, определить размер и границы ответственности для электронных площадок и продавцов, а также другие особенности с учетом баланса интересов бизнеса и государства. Текущее законодательство предусматривает ограниченное количество ситуаций, когда компания-налогоплательщик выступает налоговым агентом во взаимоотношениях с независимыми контрагентами, отмечает Хобракова.
Кроме того, по словам партнера Б1, обеспечение функции налогового агента потребует от электронных площадок дополнительных ресурсов на содержание и поддержание актуальности существенной базы данных. Также придется выстроить информационное взаимодействие с налоговыми органами и донастроить внутренние процессы, что в конечном итоге может существенно повлиять на бизнес-модель работы электронных площадок и рынок электронной торговли, добавляет Хобракова.
Минусом такой концепции может стать возрастающая административная нагрузка на организации, создающие такую платформу, считает Орлов. Не исключено, что это приведет к удорожанию услуг маркетплейсов.
Кроме того, возникнет вопрос, всегда ли маркетплейс обладает необходимой информацией, чтобы определить налоговые последствия для продавца. Налоговые последствия для физлица, продающего свое имущество, определяются не только фактической стоимостью реализации, но и другими факторами: сроком владения этим имуществом или величиной ранее понесенных затрат, напоминает партнер Kept. «Всегда ли это может определить маркетплейс – налоговый агент? Каждый раз требовать от продавца обосновывающие документы? Но тогда схема становится очень сложной для всех», – отмечает он.
C точки зрения ФНС, действительно будет удобнее собирать налог из одного источника – налогового агента, чем пытаться контролировать тысячи ИП, отмечает партнер юрфирмы «МЭФ Legal» Сергей Челышков. Нередки случаи, когда продавцы исчисляют налог с чистых доходов, полученных на свой расчетный счет уже за вычетом разного рода комиссий, хотя режим УСН «по доходам» не предусматривает возможности уменьшения налоговой базы на расходы, добавляет эксперт. В случае же принятия изменений такой возможности для манипулирования у упрощенцев не будет.
Для продавцов ситуация не такая однозначная, считает Челышков. С одной стороны, это упростит их отчетность, устранит риск привлечения к налоговой ответственности и минимизирует общение с налоговой. С другой – возникают и новые вопросы: как быть с компаниями, которые уплачивают налог с прибыли, а не с дохода? Кроме того, некоторые компании являются еще и плательщиками НДС – в этом случае отчетность сохранится, добавил эксперт.
Если налоговое агентирование для маркетплейсов будет введено, то это станет историческим событием для налогового контроля, полагает партнер налоговой практики ТеДо Владимир Константинов. Современный уровень цифровизации и модели ведения бизнеса позволяют ставить такие новаторские задачи, уверен он.
Маркетплейсы станут для селлеров тем, кем, например, для российских клиентов является брокер, который удерживает с физических лиц налоги по всем операциям, поясняет эксперт. При этом необходимо решить, как много должен знать маркетплейс про своих продавцов, как быстро и в какую сторону будут решаться спорные вопросы, считает Константинов.
В подготовке статьи участвовала Лиана Липанова