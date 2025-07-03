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Минфин планирует точечно донастроить НДС для плательщиков УСН

Также министерство намерено перенести часть параметров ФИНВ в Налоговый кодекс
Дарья Мосолкина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Правительство обещало не менять налоги в течение трех лет – если какие-то изменения и возможны, то они должны устранять законодательные пробелы. Об этом замминистра финансов – статс-секретарь Алексей Сазанов рассказал в интервью «Ведомостям». «Ожидания, которые мы закладывали при внесении новаций в налоговое законодательство в прошлом году, в целом оправдались – видим, что все работает, как мы и планировали», – подчеркнул он. При этом возможны изменения технического характера, связанные с администрированием, отметил Сазанов.

В частности, Минфин планирует внести на рассмотрение в Госдуму поправки в Налоговый кодекс (НК), связанные с уплатой НДС бизнесом на упрощенной системе налогообложения (УСН). Это связано с тем, что «есть ряд нюансов по применению НДС плательщиками УСН», отметил Сазанов, не уточнив при этом, какие именно корректировки планирует разработать Минфин. По его словам, речь идет о «неточности отдельных формулировок», устранение которых поможет однозначному толкованию норм.

Отдельный блок поправок будет касаться федерального инвествычета (ФИНВ), добавил Сазанов. В частности, Минфин сейчас рассматривает вопрос о переносе части параметров этого механизма из профильного постановления правительства в НК, чтобы обеспечить «большую предсказуемость условий для бизнеса», отметил он. По словам Сазанова, «эти и ряд других вопросов» министерство планирует проработать в период осенней сессии Госдумы.

Нюансы по НДС

С текущего года компании на УСН признаются плательщиками НДС, если их доход превысит 60 млн руб. в год. Организации могут использовать по собственному выбору специальные ставки 5% (применяется при диапазоне доходов от 60 млн до 250 млн руб.), или 7% (от 250 млн до 450 млн руб.), но без права вычета «входного» НДС, или общие ставки 20 и 10% соответственно на стандартных условиях – с возможностью вычетов.

Новый механизм пока работает, как планировал кабмин, отметил Сазанов. Согласно предварительным итогам, наибольшая часть плательщиков УСН (96%) по-прежнему освобождены от НДС и только порядка 3,6% подпали под действие новой нормы, уточнил он.

Объем поступлений от НДС в федеральный бюджет в январе – апреле составил 3 трлн руб., что на 1% превысило прогнозный показатель, сообщал в мае глава Минфина Антон Силуанов. Совокупный эффект от распространения обязанности платить НДС на плательщиков УСН в 2025 г. оценивался Минфином в 473 млрд руб., следует из материалов к закону о бюджете на 2025–2027 гг.

Сейчас многие «предприниматели-уэсэнщики», обязанные исчислять и уплачивать НДС, сталкиваются с проблемами при работе с этим налогом, говорит партнер Б1 Вадим Ильин. Например, до сих пор не ясно, как корректировать его при зачете аванса против реализации, возврате аванса или изменении стоимости реализации – НК не дает четких указаний для «уэсэнщиков», применяющих ставки 5% или 7%, поясняет он.

Компании на УСН, превысившие лимит в 60 млн руб., столкнулись также с проблемой при исполнении действующих («переходящих») контрактов, особенно с госзаказчиками, говорит глава Союза бухгалтеров и налоговых консультантов Евгения Мемрук. Закон о госзакупках (44-ФЗ) не предусматривает оснований для увеличения цены контракта из-за изменения налогового статуса поставщика, а бюджеты заказчиков не содержат резервов на эти дополнительные расходы, поясняет она. В результате поставщик оказывается перед несправедливым выбором: платить НДС по такому контракту из своей прибыли или рисковать расторжением контракта со штрафами и включением в реестр недобросовестных поставщиков, отмечает Мемрук. Кроме того, запрет перехода плательщикам НДС по ставкам 5 и 7% на общую ставку в течение 12 последовательных налоговых периодов (трех лет) негативно влияет на бизнес, так как в текущих условиях планировать модель работы на три года практически невозможно, считает она.

В конце июня президент России Владимир Путин по итогам встречи с представителями бизнес-объединения «Деловая Россия» дал поручение правительству до 1 декабря разработать механизм снижения размера дохода, по достижении которого торговые предприятия признаются плательщиками НДС, а также предусмотреть поэтапный отказ от применения ими УСН.

Что ждет ФИНВ

Право на применение ФИНВ сейчас рамочно описано в ст. 286.2 НК РФ. При этом основные нюансы механизма регулирует профильное постановление правительства от 28 ноября 2024 г. № 1638. Согласно документу, размер вычета составляет 3% от суммы расходов на основные средства и отдельные нематериальные активы. Право на него имеют организации с отдельными видами экономической деятельности: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства (кроме производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий), обеспечение электрической энергией, газом, паром, кондиционирование воздуха, гостиницы и общепит, научные исследования и разработки, телекоммуникации и информационные технологии.

Ранее необходимость закрепить основные параметры ФИНВ в НК настойчиво подчеркивали представители ключевых бизнес-объединений. Например, президент РСПП Александр Шохин просил об этом, выступая на «нулевых» чтениях законопроекта летом прошлого года. У бизнеса сохраняется желание «уйти от постановления правительства» и закрепить все существенные параметры вычета в НК, подтвердил эту позицию зампредседателя комитета РСПП по налоговой политике Алексей Смирнов в начале июня.

По итогу I квартала компании получили вычет на общую сумму 2,6 млрд руб. или 1,7% от 150 млрд, выделенных на эти цели в текущем году, сообщил Силуанов в середине июня.

По данным I квартала нельзя судить о востребованности ФИНВ, так как бизнесу нужно время, чтобы адаптироваться и понять, какие расходы они могут зачитывать для применения вычета, полагает Сазанов. По его мнению, объективная картина будет ясна только по результатам целого года – именно тогда Минфин будет готов обсуждать «дальнейшие шаги». «Если увидим, что лимит ФИНВа не выбирается и это связано с ограничениями по его применению, тогда, конечно, будем готовы обсуждать донастройку этого инструмента, расширение его параметров в рамках существующих бюджетных ограничений», – резюмировал он.

Отдельные вопросы бизнеса возникают в контексте применения ФИНВа внутри группы – их сейчас также обсуждает Минфин, говорил в начале июня директор департамента налоговой политики Минфина Даниил Волков. С инициативой по донастройке механизма вычета ранее выступило само министерство. В подготовленный им в апреле текущего года законопроект вошло среди прочего предложение предоставить право на передачу ФИНВ любой компании группы, даже если ее вид деятельности не входит в перечень разрешенных для применения вычета.

Принятие поправок о ФИНВе в 2024 г. неожиданно для всех вернуло нас к традициям налогового регулирования образца 90-х гг., когда вопросы величины налоговых обязанностей определялись исполнительными органами власти, говорит партнер Kept Михаил Орлов. По его мнению, передача правительству столь широких полномочий по изменению параметров вычета – «несколько странное» решение для современной практики налогового регулирования. НК РФ должен напрямую определять отрасли, в которых могут применяться ФИНВы, его величину, порядок и условия применения, полагает Орлов.

В кодекс можно и нужно перенести все параметры, которые носят долгосрочный характер и не требуют оперативного реагирования государства на внешние изменения – например, периметр группы организаций, которым можно «передавать» вычет, виды льготируемой деятельности, размер вычета, соглашается партнер «МЭФ Legal» Вадим Зарипов.

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