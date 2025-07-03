Минфин планирует точечно донастроить НДС для плательщиков УСН

Компании на УСН, превысившие лимит в 60 млн руб., столкнулись также с проблемой при исполнении действующих («переходящих») контрактов, особенно с госзаказчиками, говорит глава Союза бухгалтеров и налоговых консультантов Евгения Мемрук. Закон о госзакупках (44-ФЗ) не предусматривает оснований для увеличения цены контракта из-за изменения налогового статуса поставщика, а бюджеты заказчиков не содержат резервов на эти дополнительные расходы, поясняет она. В результате поставщик оказывается перед несправедливым выбором: платить НДС по такому контракту из своей прибыли или рисковать расторжением контракта со штрафами и включением в реестр недобросовестных поставщиков, отмечает Мемрук. Кроме того, запрет перехода плательщикам НДС по ставкам 5 и 7% на общую ставку в течение 12 последовательных налоговых периодов (трех лет) негативно влияет на бизнес, так как в текущих условиях планировать модель работы на три года практически невозможно, считает она.