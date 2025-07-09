Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании маркетплейсов

Директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин говорил «Ведомостям», что власти начнут регулирование с небольшого количества самых крупных платформ. Например, с «Яндекса», Wildberries и Ozon. Планируется подготовить отдельный подзаконный акт, в котором будут прописаны дополнительные критерии. Также будет действовать реестр со списком таких платформ.