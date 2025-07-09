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Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании маркетплейсов

Автором инициативы выступило правительство
Ведомости

Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании платформенной экономики. Информация следует из данных на сайте в электронной базы данных нижней палаты парламента.

Законопроект был внесен в Госдуму 3 июля. Автором инициативы выступило правительство РФ. Законопроект разработан в целях создания безопасной среды на цифровых платформах – маркетплейсах, правовых условий их развития и функционирования.

Законопроект вводит понятие «платформенная экономика» – это совокупность имущественных отношений через цифровые платформы для предпринимательства. Помимо этого в тексте проекта формулируются понятия «цифровая платформа» и «посредническая цифровая платформа» (ПЦП). Законопроект вводит особенности взаимодействия операторов и партнеров-исполнителей.

Директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин говорил «Ведомостям», что власти начнут регулирование с небольшого количества самых крупных платформ. Например, с «Яндекса», Wildberries и Ozon. Планируется подготовить отдельный подзаконный акт, в котором будут прописаны дополнительные критерии. Также будет действовать реестр со списком таких платформ.

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