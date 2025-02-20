Минэк рассказал об основных развилках в законопроекте о платформенной экономике

Минэк рассказал об основных развилках в законопроекте о платформенной экономикеПока не решен вопрос о борьбе с контрафактом и порядке работы с платформами самозанятых
Законопроект о платформенной экономике внесен в правительство, но в нем остается еще несколько серьезных развилок, которые будут обсуждаться на площадке кабмина, сообщил «Ведомостям» директор департамента цифрового развития экономики данных Минэка Владимир Волошин. Среди них, например, регулирование классифайдов (доски объявлений. – «Ведомости»), борьба с контрафактом, налоговое агентирование и порядок выполнения работ самозанятыми, которые сотрудничают с платформами.
В рамках согласительных процедур и оценки регулирующего воздействия поступило около 200 предложений, рассказал Волошин. «По многим из них проводились многочасовые обсуждения, одно из них было рекордным и длилось без перерыва более 16 часов», – указал чиновник.
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