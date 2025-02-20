Минэк рассказал об основных развилках в законопроекте о платформенной экономике

Законопроект о платформенной экономике внесен в правительство, но в нем остается еще несколько серьезных развилок, которые будут обсуждаться на площадке кабмина, сообщил «Ведомостям» директор департамента цифрового развития экономики данных Минэка Владимир Волошин. Среди них, например, регулирование классифайдов (доски объявлений. – «Ведомости»), борьба с контрафактом, налоговое агентирование и порядок выполнения работ самозанятыми, которые сотрудничают с платформами.