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Минэк рассказал об основных развилках в законопроекте о платформенной экономике

Пока не решен вопрос о борьбе с контрафактом и порядке работы с платформами самозанятых
Анастасия Бойко
Правила, регулирующие отношения между продавцами и потребителями, были разработаны до появления платформенной экономики и не учитывают особенностей онлайн-торговли
Правила, регулирующие отношения между продавцами и потребителями, были разработаны до появления платформенной экономики и не учитывают особенностей онлайн-торговли / Сергей Фадеичев / ТАСС

Законопроект о платформенной экономике внесен в правительство, но в нем остается еще несколько серьезных развилок, которые будут обсуждаться на площадке кабмина, сообщил «Ведомостям» директор департамента цифрового развития экономики данных Минэка Владимир Волошин. Среди них, например, регулирование классифайдов (доски объявлений. – «Ведомости»), борьба с контрафактом, налоговое агентирование и порядок выполнения работ самозанятыми, которые сотрудничают с платформами.

В рамках согласительных процедур и оценки регулирующего воздействия поступило около 200 предложений, рассказал Волошин. «По многим из них проводились многочасовые обсуждения, одно из них было рекордным и длилось без перерыва более 16 часов», – указал чиновник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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