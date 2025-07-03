Законопроект о платформенной экономике внесли в Госдуму

Автором инициативы выступает правительство РФ. В феврале зампредседателя – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко отмечал, что специальное регулирование цифровых платформ нужно для защиты потребителей от покупки опасных для здоровья и несертифицированных товаров. Оно также направлено на создание удобных сервисов и обеспечение предсказуемости во взаимодействии граждан и бизнеса с такими платформами.