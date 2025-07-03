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Законопроект о платформенной экономике внесли в Госдуму

Он направлен на регулирование маркетплейсов
Ведомости

В Госдуму внесли законопроект о платформенной экономике. Это следует из думской электронной базы.

Инициативой вводится понятие платформенной экономики. Согласно документу, это совокупность имущественных отношений через цифровые платформы для предпринимательства. Проектом вводится и понятие «цифровая платформа» – это информационная система или сайт в интернете, программы для электронных вычислительных машин для обмена информацией и ее распространения, продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Вводится и понятие посреднических цифровых платформ (ПЦП). Это платформы, обеспечивающие в совокупности взаимодействие оператора, партнеров и пользователей в целях заключения гражданско-правовых договоров, сделок, размещения карточек товаров и др. Речь идет о маркетплейсах.

Автором инициативы выступает правительство РФ. В феврале зампредседателя – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко отмечал, что специальное регулирование цифровых платформ нужно для защиты потребителей от покупки опасных для здоровья и несертифицированных товаров. Оно также направлено на создание удобных сервисов и обеспечение предсказуемости во взаимодействии граждан и бизнеса с такими платформами.

Директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин говорил «Ведомостям», что власти начнут регулирование с небольшого количества самых крупных платформ. Например, с «Яндекса», Wildberries и Ozon. Планируется подготовить отдельный подзаконный акт, в котором будут прописаны дополнительные критерии. Также будет действовать реестр со списком таких платформ.

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