Минэк внес в кабмин законопроект о платформенной экономике
Минэкономразвития России внесло в правительство законопроект «О платформенной экономике в РФ». Документ направлен на создание правовых основ платформенной экономики, регулирование отношений между операторами платформ, их партнерами и пользователями, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Зампредседателя – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко отметил, что специальное регулирование цифровых платформ нужно для защиты потребителей от покупки опасных для здоровья и несертифицированных товаров. Оно также направлено на создание удобных сервисов и обеспечение предсказуемости во взаимодействии граждан и бизнеса с такими платформами.
«Мы стремимся к обеспечению баланса интересов, который позволит защитить права потребителей и одновременно сохранить динамичное и устойчивое развитие платформенной экономики», – прокомментировал Григоренко.
Основное регулирование проекта сосредоточено на решении вопросов деятельности посреднических цифровых платформ, которые позволяют пользователям одновременно публиковать предложения о продаже товара или услуги, осуществлять сделки и выполнять платежные операции. По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, у отношений посредников с их партнерами и пользователями есть своя специфика. До этого момента отрасль старалась решить многие вопросы своими силами, что приводило к дисбалансу интересов участников новых отношений.
«Поэтому законопроект отвечает на самые острые запросы бизнеса, призван обеспечить в первую очередь предсказуемость ведения предпринимательской деятельности», – подчеркнул Решетников.
Документ дает определение понятиям «платформенная экономика», «цифровая платформа», «посредническая цифровая платформа», «пункт выдачи заказов», «карточка товара» и др. Вводится обязательное содержание соглашений с партнерами, порядок изменения их условий, предоставления скидок на товары, актов сверки взаиморасчетов, применения санкций, а также внедряется цифровая досудебная система разрешения споров.
Замминистра экономического развития Максим Колесников рассказал, что законопроект содержит норму, определяющую ответственность платформ и их партнеров перед потребителями. В частности, платформы должны будут проверять партнеров через ЕСИА и госреестры, не допускать на площадку непроверенных продавцов и исполнителей услуг, а также карточки товаров без указания сведений об исполнении обязательных требований. По отдельным категориям требуется проверка достоверности информации – в частности, речь о БАДах, лекарствах, медизделиях, пестицидах и др. При обнаружении незаконного предложения его размещение прекращается. Ответственными за достоверность представляемой информации станут продавцы и исполнители услуг.
Законопроект также уточняет порядок действий при выявлении недостатков товаров или услуг. Предполагается реализация функционала предъявления требований к продавцам (или исполнителям) о возврате товаров и средств непосредственно на платформе. Устанавливается также правовая определенность между платформами и заказчиками с партнерами – исполнителями услуг – физлицами.
Участие в разработке законопроекта приняли профильные федеральные органы исполнительной власти, представители отраслевых и бизнес-сообществ. Внести документ в Госдуму планируется в I квартале 2025 г. При его принятии документ вступит в силу в сентябре текущего года.
Вице-премьер Михаил Мишустин поручил Минэку разработать законопроект о платформенной экономике в начале декабря 2024 г. В конце ноября «Ведомости» со ссылкой на поправки в КоАП сообщали об инициативе министерства установить административную ответственность для операторов посреднических цифровых платформ и партнеров за нарушение будущего закона «О платформенной экономике». Отмечалось, что суммы штрафов для маркетплейсов (операторов цифровых платформ) могут составить от 20 000 до 2 млн руб., для продавцов (партнеров, осуществляющих торговую деятельность) – от 10 000 до 500 000 руб.