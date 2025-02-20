Минэк внес в кабмин законопроект о платформенной экономике

Замминистра экономического развития Максим Колесников рассказал, что законопроект содержит норму, определяющую ответственность платформ и их партнеров перед потребителями. В частности, платформы должны будут проверять партнеров через ЕСИА и госреестры, не допускать на площадку непроверенных продавцов и исполнителей услуг, а также карточки товаров без указания сведений об исполнении обязательных требований. По отдельным категориям требуется проверка достоверности информации – в частности, речь о БАДах, лекарствах, медизделиях, пестицидах и др. При обнаружении незаконного предложения его размещение прекращается. Ответственными за достоверность представляемой информации станут продавцы и исполнители услуг.