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Кабмин поручил Минэку разработать законопроект о платформенной экономике

Ведомости

Минэкономразвития России разработает законопроект о платформенной экономике, соответствующее поручение дал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Информация об этом опубликована на сайте министерства.

Согласно поручению, Минэк с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти должен разработать и внести в кабмин проекты законов «О платформенной экономике в РФ», «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием закона "О платформенной экономике в РФ"» и «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях». Это необходимо сделать до февраля 2025 г.

По данным министерства, на сегодняшний день законопроект «О платформенной экономике» и разработанные по поручению зампредседателя правительства РФ – руководителя аппарата Дмитрия Григоренко законопроекты-спутники проходят процедуру общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов. Новое регулирование устанавливает требования к функционированию платформ, последствия в случае их нарушения, а также определяет права сотрудников.

Документы предполагают единую систему понятий, среди них – «платформенная экономика», «цифровая платформа». В будущем планируется создать реестр посреднических цифровых платформ. Кроме того, вводятся базовые правила для прозрачного взаимодействия предпринимателей и платформ, определяется их ответственность в вопросах защиты прав потребителей, устанавливаются особенности сотрудничества с партнерами-исполнителями услуг – физлицами.

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что платформизация экономики является трендом, «кардинально меняющим структуру рынков, бизнес-модели и паттерны потребительского поведения», и в процессе регулирования необходимо найти баланс интересов, чтобы не замедлять развитие этого направления. По мнению Решетникова, подготовленные законопроекты обеспечат этот баланс, а также решат основные вопросы, с которыми граждане и бизнес сталкиваются при использовании цифровых платформ.

В конце ноября «Ведомости» со ссылкой на поправки в КоАП писали об инициативе Минэка установить административную ответственность для операторов посреднических цифровых платформ и партнеров за нарушение будущего закона «О платформенной экономике». Предполагается, что суммы штрафов для маркетплейсов (операторов цифровых платформ) составит от 20 000 до 2 млн руб., для продавцов (партнеров, осуществляющих торговую деятельность) – от 10 000 до 500 000 руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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