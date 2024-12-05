Кабмин поручил Минэку разработать законопроект о платформенной экономике
Минэкономразвития России разработает законопроект о платформенной экономике, соответствующее поручение дал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Информация об этом опубликована на сайте министерства.
Согласно поручению, Минэк с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти должен разработать и внести в кабмин проекты законов «О платформенной экономике в РФ», «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием закона "О платформенной экономике в РФ"» и «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях». Это необходимо сделать до февраля 2025 г.
По данным министерства, на сегодняшний день законопроект «О платформенной экономике» и разработанные по поручению зампредседателя правительства РФ – руководителя аппарата Дмитрия Григоренко законопроекты-спутники проходят процедуру общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов. Новое регулирование устанавливает требования к функционированию платформ, последствия в случае их нарушения, а также определяет права сотрудников.
Документы предполагают единую систему понятий, среди них – «платформенная экономика», «цифровая платформа». В будущем планируется создать реестр посреднических цифровых платформ. Кроме того, вводятся базовые правила для прозрачного взаимодействия предпринимателей и платформ, определяется их ответственность в вопросах защиты прав потребителей, устанавливаются особенности сотрудничества с партнерами-исполнителями услуг – физлицами.
Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что платформизация экономики является трендом, «кардинально меняющим структуру рынков, бизнес-модели и паттерны потребительского поведения», и в процессе регулирования необходимо найти баланс интересов, чтобы не замедлять развитие этого направления. По мнению Решетникова, подготовленные законопроекты обеспечат этот баланс, а также решат основные вопросы, с которыми граждане и бизнес сталкиваются при использовании цифровых платформ.
В конце ноября «Ведомости» со ссылкой на поправки в КоАП писали об инициативе Минэка установить административную ответственность для операторов посреднических цифровых платформ и партнеров за нарушение будущего закона «О платформенной экономике». Предполагается, что суммы штрафов для маркетплейсов (операторов цифровых платформ) составит от 20 000 до 2 млн руб., для продавцов (партнеров, осуществляющих торговую деятельность) – от 10 000 до 500 000 руб.