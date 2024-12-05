Кабмин поручил Минэку разработать законопроект о платформенной экономике

Согласно поручению, Минэк с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти должен разработать и внести в кабмин проекты законов «О платформенной экономике в РФ», «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием закона "О платформенной экономике в РФ"» и «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях». Это необходимо сделать до февраля 2025 г.