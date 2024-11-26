Маркетплейсы предложили штрафовать за нарушение закона о платформенной экономике

За несоблюдение требований закона в первый раз предлагается наказывать должностных лиц наложением штрафа в размере от 20 000 до 40 000 руб., юрлиц – от 100 000 до 500 000 руб. Если норма закона не выполнена повторно, диапазон штрафа для должностных лиц может возрасти до 30 000–50 000 руб., а для юрлиц – до 300 000–800 000 руб.