Маркетплейсы предложили штрафовать за нарушение закона о платформенной экономике

Маркетплейсы предложили штрафовать за нарушение закона о платформенной экономикеИзменения в КоАП подготовили вслед за новой версией основного документа
Минэк предложил ввести административную ответственность для операторов посреднических цифровых платформ и партнеров за нарушение будущего закона «О платформенной экономике» (сейчас находится на этапе разработки. – «Ведомости»). «Ведомости» ознакомились с поправками в КоАП. Предполагается, что для маркетплейсов (операторов цифровых платофрм) размер штрафов составит от 20 000 до 2 млн руб., для продавцов (партнеров, осуществляющих торговую деятельность) – от 10 000 до 500 000 руб.
За несоблюдение требований закона в первый раз предлагается наказывать должностных лиц наложением штрафа в размере от 20 000 до 40 000 руб., юрлиц – от 100 000 до 500 000 руб. Если норма закона не выполнена повторно, диапазон штрафа для должностных лиц может возрасти до 30 000–50 000 руб., а для юрлиц – до 300 000–800 000 руб.