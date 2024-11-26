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Маркетплейсы предложили штрафовать за нарушение закона о платформенной экономике

Изменения в КоАП подготовили вслед за новой версией основного документа
Яков Тимаков
Максим Стулов / Ведомости

Минэк предложил ввести административную ответственность для операторов посреднических цифровых платформ и партнеров за нарушение будущего закона «О платформенной экономике» (сейчас находится на этапе разработки. – «Ведомости»). «Ведомости» ознакомились с поправками в КоАП. Предполагается, что для маркетплейсов (операторов цифровых платофрм) размер штрафов составит от 20 000 до 2 млн руб., для продавцов (партнеров, осуществляющих торговую деятельность) – от 10 000 до 500 000 руб.

За несоблюдение требований закона в первый раз предлагается наказывать должностных лиц наложением штрафа в размере от 20 000 до 40 000 руб., юрлиц – от 100 000 до 500 000 руб. Если норма закона не выполнена повторно, диапазон штрафа для должностных лиц может возрасти до 30 000–50 000 руб., а для юрлиц – до 300 000–800 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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