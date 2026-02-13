«Авиасейлс» опроверг переговоры о подготовке к продаже
Менеджмент и акционеры сервиса для поиска авиабилетов «Авиасейлс» не ведут переговоры о продаже бизнеса и не готовят ее. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель агрегатора.
13 февраля «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что владельцы «Авиасейлс» рассматривают возможность продать бизнес. По их словам, процесс находится в стадии подготовки и конкретных переговоров с интересантами нет.
Инвестбанкир Илья Шумов предположил, что стоимость бизнеса сервиса составляет не менее $300 млн (23,16 млрд руб.). Он пояснил, что значительная его доля находится за рубежом и сделать объективную оценку сложно. Один из собеседников газеты указал, что именно непростая структура владения, наличие активов за пределами РФ и высокая стоимость могут стать барьером для продажи бизнеса.
В «Авиасейлс» газете заявили, что «менеджмент и акционеры не в курсе планов купить компанию неназванными участниками рынка».