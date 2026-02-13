«Авиасейлс» опроверг переговоры о подготовке к продаже

Инвестбанкир Илья Шумов предположил, что стоимость бизнеса сервиса составляет не менее $300 млн (23,16 млрд руб.). Он пояснил, что значительная его доля находится за рубежом и сделать объективную оценку сложно. Один из собеседников газеты указал, что именно непростая структура владения, наличие активов за пределами РФ и высокая стоимость могут стать барьером для продажи бизнеса.