Главная / Бизнес /

«Авиасейлс» опроверг переговоры о подготовке к продаже

Ведомости

Менеджмент и акционеры сервиса для поиска авиабилетов «Авиасейлс» не ведут переговоры о продаже бизнеса и не готовят ее. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель агрегатора.

13 февраля «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что владельцы «Авиасейлс» рассматривают возможность продать бизнес. По их словам, процесс находится в стадии подготовки и конкретных переговоров с интересантами нет.

Инвестбанкир Илья Шумов предположил, что стоимость бизнеса сервиса составляет не менее $300 млн (23,16 млрд руб.). Он пояснил, что значительная его доля находится за рубежом и сделать объективную оценку сложно. Один из собеседников газеты указал, что именно непростая структура владения, наличие активов за пределами РФ и высокая стоимость могут стать барьером для продажи бизнеса.

В «Авиасейлс» газете заявили, что «менеджмент и акционеры не в курсе планов купить компанию неназванными участниками рынка».

