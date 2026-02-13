Чистая прибыль «Интер РАО» по РСБУ упала на 9,1% в 2025 году
Выручка в прошлом году увеличилась на 10,2% и достигла 58,3 млрд руб. Выручка от экспорта электроэнергии возросла на 9,4% до 37 млрд руб. Выручка от продажи электроэнергии и мощности на оптовом рынке выросла на 11,8% и составила 20,8 млрд руб.
Валовая прибыль увеличилась на 2,8% до 10,3 млрд руб. Убыток от продаж составил 6,6 млрд руб. по сравнению с 5,9 млрд руб. по итогам 2024 г.
В мае 2025 г. акционеры «Интер РАО» утвердили выплату дивидендов по итогам 2024 г. в размере 0,3538 руб. на обыкновенную акцию. Всего на выплату дивидендов было направлено 36,9 млрд руб.
«Интер РАО» – диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, странах Европы и СНГ. Занимается производством и сбытом энергии, международным энерготрейдингом, инжинирингом и экспортом энергооборудования, управлением распределительными электросетями за рубежом.