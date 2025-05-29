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Акционеры «Интер РАО» утвердили дивиденды в 0,35 рубля на акцию

Ведомости

Акционеры ПАО «Интер РАО» одобрили выплату дивидендов за 2024 г. в размере 0,3538 руб. на акцию. Об этом компания сообщила по итогам годового собрания, проведенного в заочной форме.

Общий объем средств, направленных на выплату дивидендов, составит 36,9 млрд руб. Дата определения лиц, имеющих право на получение дивидендов, установлена на 9 июня.

По итогам 2024 г. чистая прибыль компании по МСФО выросла на 8,5% и достигла 147,5 млрд руб. Выручка увеличилась на 13,9%, превысив 1,6 трлн руб. Наибольший рост показал сбытовой сегмент: его выручка выросла на 12,2% и составила более 1 трлн руб.

В то же время операционные расходы группы увеличились на 16,6% по сравнению с 2023 г., достигнув почти 1,5 трлн руб. Показатель операционной доходности EBITDA снизился на 5% и составил 173,3 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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