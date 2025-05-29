Акционеры «Интер РАО» утвердили дивиденды в 0,35 рубля на акцию
Общий объем средств, направленных на выплату дивидендов, составит 36,9 млрд руб. Дата определения лиц, имеющих право на получение дивидендов, установлена на 9 июня.
По итогам 2024 г. чистая прибыль компании по МСФО выросла на 8,5% и достигла 147,5 млрд руб. Выручка увеличилась на 13,9%, превысив 1,6 трлн руб. Наибольший рост показал сбытовой сегмент: его выручка выросла на 12,2% и составила более 1 трлн руб.
В то же время операционные расходы группы увеличились на 16,6% по сравнению с 2023 г., достигнув почти 1,5 трлн руб. Показатель операционной доходности EBITDA снизился на 5% и составил 173,3 млрд руб.