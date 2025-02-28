Чистая прибыль «Интер РАО» по МСФО в 2024 году выросла на 8,5%
Выручка увеличилась на 13,9% и составила почти 1,6 трлн руб. Лидером по росту оказался сбытовой сегмент, выручка которого увеличилась на 12,2% и составила более 1 трлн руб.
Сообщается также, что операционные расходы группы по сравнению с 2023 г. увеличились на 16,6% и составили почти 1,5 трлн руб. Показатель операционной доходности EBITDA составил 173,3 млрд руб., снизившись на 5% в сравнении с 2023 г.
В сообщении указано, что на динамику финансовых результатов группы существенно повлияли рост энергопотребления в РФ, осуществление крупных инфраструктурных проектов для электроэнергетической отрасли РФ, приобретение компаний в сегменте «Энергомашиностроение» и расширение географии присутствия группы в сбытовом сегменте, благоприятная ценовая конъюнктура на рынке на сутки вперед (РСВ) и окончание действия договоров о предоставлении мощности (ДПМ) по ряду объектов и реализация программы модернизации тепловой энергетики (КОММод).
«Интер РАО» – диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Занимается производством и сбытом энергии, международным энерготрейдингом, инжинирингом и экспортом энергооборудования, управлением распределительными электросетями за рубежом. Является единственным российским оператором экспорта–импорта электроэнергии.
9 января стало известно, что группа «Интер РАО» приобрела «Производственное объединение «Межрегионэнергосервис» (ГК «МЭС»), которое специализируется на производстве котельного оборудования и запчастей к нему. Этот шаг позволит холдингу расширить собственную компетенцию в сфере проектирования и изготовления котельного оборудования и позволит контролировать поставки в плане соблюдения качества и сроков.