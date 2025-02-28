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Чистая прибыль «Интер РАО» по МСФО в 2024 году выросла на 8,5%

Ведомости

Чистая прибыль группы компаний «Интер РАО» по МСФО в 2024 г. выросла на 8,5% до 147,5 млрд руб. по сравнению с 2023 г., следует из данных на сайте компании.

Выручка увеличилась на 13,9% и составила почти 1,6 трлн руб. Лидером по росту оказался сбытовой сегмент, выручка которого увеличилась на 12,2% и составила более 1 трлн руб.

Сообщается также, что операционные расходы группы по сравнению с 2023 г. увеличились на 16,6% и составили почти 1,5 трлн руб. Показатель операционной доходности EBITDA составил 173,3 млрд руб., снизившись на 5% в сравнении с 2023 г.

В сообщении указано, что на динамику финансовых результатов группы существенно повлияли рост энергопотребления в РФ, осуществление крупных инфраструктурных проектов для электроэнергетической отрасли РФ, приобретение компаний в сегменте «Энергомашиностроение» и расширение географии присутствия группы в сбытовом сегменте, благоприятная ценовая конъюнктура на рынке на сутки вперед (РСВ) и окончание действия договоров о предоставлении мощности (ДПМ) по ряду объектов и реализация программы модернизации тепловой энергетики (КОММод).

«Интер РАО» – диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Занимается производством и сбытом энергии, международным энерготрейдингом, инжинирингом и экспортом энергооборудования, управлением распределительными электросетями за рубежом. Является единственным российским оператором экспорта–импорта электроэнергии.

9 января стало известно, что группа «Интер РАО» приобрела «Производственное объединение «Межрегионэнергосервис» (ГК «МЭС»), которое специализируется на производстве котельного оборудования и запчастей к нему. Этот шаг позволит холдингу расширить собственную компетенцию в сфере проектирования и изготовления котельного оборудования и позволит контролировать поставки в плане соблюдения качества и сроков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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