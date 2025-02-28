Чистая прибыль «Интер РАО» по МСФО в 2024 году выросла на 8,5%

В сообщении указано, что на динамику финансовых результатов группы существенно повлияли рост энергопотребления в РФ, осуществление крупных инфраструктурных проектов для электроэнергетической отрасли РФ, приобретение компаний в сегменте «Энергомашиностроение» и расширение географии присутствия группы в сбытовом сегменте, благоприятная ценовая конъюнктура на рынке на сутки вперед (РСВ) и окончание действия договоров о предоставлении мощности (ДПМ) по ряду объектов и реализация программы модернизации тепловой энергетики (КОММод).