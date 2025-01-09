«Интер РАО» приобрела группу компаний по производству котельного оборудования
Группа «Интер РАО» приобрела «Производственное объединение «Межрегионэнергосервис» (ГК «МЭС»), которое специализируется на производстве котельного оборудования и запчастей к нему, сообщается на официальном сайте группы.
Приобретение ГК «МЭС» является фактором реализации стратегии развития «Интер РАО». Этот шаг позволит холдингу расширить собственную компетенцию в сфере проектирования и изготовления котельного оборудования и позволит контролировать поставки в плане соблюдения качества и сроков, говорится в сообщении.
ГК «МЭС» вошла структуру «Интер РАО – Инжиниринг», 100% дочерней компании ПАО «Интер РАО».