Совет директоров «Газпрома» продлил полномочия Миллера на пять лет

Ведомости

Совет директоров «Газпрома» продлил полномочия председателя правления Алексея Миллера еще на пять лет. Решение принято на заседании 13 февраля, говорится в сообщении компании.

В материалах уточняется, что Миллер будет переизбран на новый срок с 31 мая 2026 г. А условия его трудового договора сохранятся.

Миллер родился в Ленинграде в 1962 г., окончил Ленинградский финансово-экономический институт. Работал инженером-экономистом в мастерской генерального плана ЛенНИИпроекта, затем возглавлял подотдел комитета по экономической реформе исполкома Ленсовета. В 1991–1996 гг. работал в мэрии Санкт-Петербурга, в 1996–1999 гг. занимал должность директора по развитию и инвестициям ОАО «Морской порт Санкт-Петербург», в 1999–2000 гг. был гендиректором ОАО «Балтийская трубопроводная система». Перед назначением в «Газпром» в 2001 г. около года работал заместителем министра энергетики РФ.

25 декабря Миллер заявлял, что строительство газопровода «Сила Сибири – 2» может быть завершено раньше запланированного срока. Он напоминал, что в 2025 г. в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Китай были достигнуты ключевые договоренности о наращивании поставок газа по газопроводу «Сила Сибири» и дальневосточному маршруту. Он также отмечал, что действующий газопровод стал основным каналом поставок российского газа в КНР.

