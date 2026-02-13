Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Выручка «Уралкалия» по РСБУ выросла на 19%

Анна Бойцова

Выручка одного из крупнейших в мире производителя калийных удобрений ПАО «Уралкалий» по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) по итогам 2025 г. выросла на 19% до 300,7 млрд руб.

Выручка от экспортных продаж достигла 230,8 млрд руб., показав рост на 17% по сравнению с показателем 2024 г. Выручка от продаж на рынке РФ тоже выросла – на 26%, почти до 70 млрд руб.

Валовая прибыль увеличилась почти в полтора раза, до 170 млрд руб. (+48%). Прибыль от продаж выросла до 146,2 млрд руб., на 57%.

Чистая прибыль по РСБУ составила 118,4 млрд руб. (в позапрошлом году «Уралкалий» получил 26,5 млрд руб. прибыли).

ПАО «Уралкалий» занимает до 20% мирового рынка калийных удобрений, контролируя всю цепочку от добычи руды до поставок. Компания разрабатывает Верхнекамское месторождение (Пермский край), обеспечивает более 80% российского рынка калия. «Уралкалий» находится под контролем группы «Уралхим».

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте