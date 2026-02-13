Выручка «Уралкалия» по РСБУ выросла на 19%
Выручка одного из крупнейших в мире производителя калийных удобрений ПАО «Уралкалий» по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) по итогам 2025 г. выросла на 19% до 300,7 млрд руб.
Выручка от экспортных продаж достигла 230,8 млрд руб., показав рост на 17% по сравнению с показателем 2024 г. Выручка от продаж на рынке РФ тоже выросла – на 26%, почти до 70 млрд руб.
Валовая прибыль увеличилась почти в полтора раза, до 170 млрд руб. (+48%). Прибыль от продаж выросла до 146,2 млрд руб., на 57%.
Чистая прибыль по РСБУ составила 118,4 млрд руб. (в позапрошлом году «Уралкалий» получил 26,5 млрд руб. прибыли).
ПАО «Уралкалий» занимает до 20% мирового рынка калийных удобрений, контролируя всю цепочку от добычи руды до поставок. Компания разрабатывает Верхнекамское месторождение (Пермский край), обеспечивает более 80% российского рынка калия. «Уралкалий» находится под контролем группы «Уралхим».