В России выращивается почти четверть всего урожая малины в мире
Практически четверть малины, произведенной в мире, приходилась в 2024 г. на Россию, передает «РИА Новости», ознакомившись с данными Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Агентство отметило, что более свежих сведений пока не опубликовано.
Всего в 2024 г. в мире вырастили 920 400 т малины. В России из них было произведено 213 800 т, что составило 23,2% мирового урожая. Кроме того, в число лидеров по выращиванию малины вошли Мексика с 175 500 т ягод (19,1%), Сербия – 94 030 т (10,2%) и США – 82 100 (8,9%). При этом самыми крупными экспортерами малины за 2024 г. стали Марокко (64 700 т), Испания (61 000 т), США (44 400 т).
13 февраля Минсельхоз сообщал, что внимание ведомства в текущем году будет сосредоточено на самообеспеченности России молочной продукцией, фруктами и ягодами. Министерство отметило, что это те направления, где пороговые значения пока не достигнуты. Тогда же стало известно, что в течение 2025 г. страна увеличила уровень самообеспеченности зерном до 161%, рыбой и рыбопродуктами – до 128,8%, мясом – до 102%.