В России выращивается почти четверть всего урожая малины в мире

Всего в 2024 г. в мире вырастили 920 400 т малины. В России из них было произведено 213 800 т, что составило 23,2% мирового урожая. Кроме того, в число лидеров по выращиванию малины вошли Мексика с 175 500 т ягод (19,1%), Сербия – 94 030 т (10,2%) и США – 82 100 (8,9%). При этом самыми крупными экспортерами малины за 2024 г. стали Марокко (64 700 т), Испания (61 000 т), США (44 400 т).