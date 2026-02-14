Импорт вина из ЕС в Россию достиг минимального значения с 2016 года

За 2025 г. Россия закупила у стран ЕС вина на 520 млн евро. Это на 14% меньше, чем годом ранее, и самый низкий показатель с 2016 г. В декабре падение в месячном выражении составило 24% – до 41,6 млн евро. Это минимум с июня 2025 г. В годовом исчислении объем поставок, напротив, вырос в полтора раза.