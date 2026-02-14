Импорт вина из ЕС в Россию достиг минимального значения с 2016 года
Поставки вина из Евросоюза в Россию по итогам 2025 г. сократились на 14%, достигнув минимального значения за последние девять лет, сообщило «РИА Новости» на основе данных Евростата.
За 2025 г. Россия закупила у стран ЕС вина на 520 млн евро. Это на 14% меньше, чем годом ранее, и самый низкий показатель с 2016 г. В декабре падение в месячном выражении составило 24% – до 41,6 млн евро. Это минимум с июня 2025 г. В годовом исчислении объем поставок, напротив, вырос в полтора раза.
Основу импорта составили тихие вина в бутылках объемом до двух литров (на 272,9 млн евро) и игристые вина (246,2 млн евро). Несмотря на сокращение закупок, Россия заняла шестое место среди крупнейших импортеров европейского вина. Лидерами рейтинга стали США (4,19 млрд евро), Великобритания (3,18 млрд евро), Швейцария (1,15 млрд евро), Канада (1,14 млрд евро) и Япония (942,7 млн евро).
Как сообщил в ноябре 2025 г. вице-премьер Дмитрий Патрушев, доля отечественного вина с начала 2025 г. выросла с 58 до 63%. При этом импорт, напротив, пошел на спад. За тот же период зарубежные поставки сократились на 30%. По прогнозам экспертов, в ближайшие годы доля российского вина на прилавках может превысить 70%.