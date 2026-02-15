Турция подтвердила срок запуска первого энергоблока АЭС «Аккую» в 2026 году
Министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар подтвердил планы запустить первый энергоблок АЭС «Аккую» в 2026 г. Об этом сообщает телеканал TRT. По словам Байрактара, строительство первого энергоблока АЭС «Аккую» завершено на 99%.
«Наша цель – начать выработку энергии на первом реакторе «Аккую» в этом году и постепенно ввести в эксплуатацию остальные реакторы. После запуска всех четырех реакторов мы будем покрывать 10% наших потребностей в электроэнергии за счет этого источника», – сказал Байрактар (цитата по ТАСС).
Министр подчеркнул, что после строительства еще двух атомных электростанций в Синопе и Фракии Турция станет страной со значительными атомными мощностями.