Турция подтвердила срок запуска первого энергоблока АЭС «Аккую» в 2026 году

Министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар подтвердил планы запустить первый энергоблок АЭС «Аккую» в 2026 г. Об этом сообщает телеканал TRT. По словам Байрактара, строительство первого энергоблока АЭС «Аккую» завершено на 99%.

«Наша цель – начать выработку энергии на первом реакторе «Аккую» в этом году и постепенно ввести в эксплуатацию остальные реакторы. После запуска всех четырех реакторов мы будем покрывать 10% наших потребностей в электроэнергии за счет этого источника», – сказал Байрактар (цитата по ТАСС).

Министр подчеркнул, что после строительства еще двух атомных электростанций в Синопе и Фракии Турция станет страной со значительными атомными мощностями.

АЭС строится на юге Турции в провинции Мерсин у Средиземного моря. Планируется, что «Аккую» обеспечит электроэнергией более 10 регионов Турции. Это первая атомная электростанция в Турции. Ее строительство ведет АО «Аккую Нуклеар» (дочерняя компания ГК «Росатом»).

