Бизнес попросил поддержать онлайн-продажу товаров через биометрию
Бизнес попросил правительство поддержать расширение эксперимента по подтверждению возраста при онлайн-продаже товаров с возрастными ограничениями через «Единую биометрическую систему» (ГИС ЕБС). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо от Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).
Сейчас эксперимент действует на продажу энергетиков, пиротехники, зажигалок и др. Как уточнил представитель оператора ГИС ЕБС – Центра биометрических технологий, подтверждение возраста при покупке энергетиков по биометрии доступно в Москве в пилотном режиме.
Письмо направил президент АКИТ Артем Соколов на имя премьер-министра Михаила Мишустина, в кабмине подтвердили получение обращения, передает издание.
Опрошенные «Коммерсантом» эксперты указали на «тупиковую» ситуацию с онлайн-продажей энергетиков. Как пояснил председатель союза «Цифровой мир» Валерий Корнеев, подтверждение возраста через биометрию можно легко обойти, показав видео другого человека.
Ритейлеры усматривают в новой мере дополнительные затраты при внедрении технологии, а сами потребители, как отметил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов, пока осторожно относятся к использованию биометрии.
«Ведомости» в сентябре 2025 г. писали, что каждый 10 россиянин уже предоставил данные в единую биометрическую систему, еще 27% готовы это сделать при необходимости. Как утверждала замруководителя Аналитического центра при правительстве Анастасия Пермякова, 61% россиян поддерживает эксперимент по онлайн-продаже такой продукции, 22% выступают против, еще 17% затруднились с ответом.