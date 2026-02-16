Бизнес попросил поддержать онлайн-продажу товаров через биометрию

«Ведомости» в сентябре 2025 г. писали, что каждый 10 россиянин уже предоставил данные в единую биометрическую систему, еще 27% готовы это сделать при необходимости. Как утверждала замруководителя Аналитического центра при правительстве Анастасия Пермякова, 61% россиян поддерживает эксперимент по онлайн-продаже такой продукции, 22% выступают против, еще 17% затруднились с ответом.