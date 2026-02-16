Словакия может первой открыть авиасообщение с Россией после отмены санкций ЕС

В апреле 2023 г. в Евроконтроле (Европейская организация по безопасности воздушной навигации) сообщали, что воздушное пространство России и Украины останется закрытым для полетов в Европу до 2029 г. В Евроконтроле также отметили снижение числа перелетов через Северную Европу со стороны Азии из-за необходимости перенаправлять маршруты через страны Юго-Востока.