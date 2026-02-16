Словакия может первой открыть авиасообщение с Россией после отмены санкций ЕС
Словакия готова открыть небо для российских самолетов при отмене европейских санкций. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на министерство транспорта республики.
Возможность открытия регулярных или нерегулярных прямых авиарейсов между двумя странами зависит от заинтересованности авиаперевозчиков, уточнила пресс-секретарь словацкого ведомства Петра Полячикова.
«Республика будет готова рассмотреть вопрос о выдаче разрешений, если будут соблюдены общие требования к входу в воздушное пространство Словацкой Республики, требования соответствующих соглашений о воздушном транспорте (услугах) и европейского законодательства», – сказала она.
В апреле 2023 г. в Евроконтроле (Европейская организация по безопасности воздушной навигации) сообщали, что воздушное пространство России и Украины останется закрытым для полетов в Европу до 2029 г. В Евроконтроле также отметили снижение числа перелетов через Северную Европу со стороны Азии из-за необходимости перенаправлять маршруты через страны Юго-Востока.
9 февраля этого года директор департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров заявил, что Москва передала американским властям предложения по возобновлению прямого авиасообщения между странами, сейчас «мяч на их стороне».