МИД России передал США предложения о прямом авиасообщении

Глава Росавиации Дмитрий Ядров 9 февраля говорил, что Россия готова к возобновлению прямого авиасообщения с США. Он отметил, что при взаимном возобновлении авиасообщения у американских перевозчиков будут более комфортные условия. Им не придется облетать Европу, поэтому они потратят на полет меньше времени. Ядров подчеркнул, что решение зависит от снятия ограничений. Российская сторона должна быть уверена, что воздушные суда не будут арестованы, а также будет произведен весь комплекс их обслуживания.