МИД России передал США предложения о прямом авиасообщении
МИД РФ передал американским властям предложения по возобновлению прямого авиасообщения между странами, сейчас «мяч на их стороне». Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал директор департамента Северной Атлантики ведомства Александр Гусаров.
Он подчеркнул, что взаимодействие между российским МИДом и госдепартаментом США продолжается в активном режиме. Гусаров также напомнил, что в 2025 г., благодаря усилиям посла России в США Александра Дарчиева и заместителем помощника госсекретаря США Сонаты Коултер удалось достичь ряда договоренностей, которые улучшили условия работы дипломатических миссий обеих стран.
Вместе с этим, с тех пор темп переговоров немного снизился, отметил директор департамента МИДа. По его словам, это связано с тем, что стороны по-разному оценивают возможные рамки диалога по спорным вопросам. В первую очередь речь идет о возвращении Вашингтоном российской дипломатической собственности, конфискованной при предыдущих администрациях.
Возобновление прямого авиасообщения между РФ и США, продолжает Гусаров, могло бы стать важным шагом для восстановления гуманитарных и торгово-инвестиционных связей, что в первую очередь выгодно для американской стороны.
Сейчас диалог ведется в Москве и Вашингтоне на рабочем уровне, соответствующем обсуждаемым темам, подчеркнул он. Если американские коллеги будут готовы к более серьезному обсуждению этих вопросов, отмечает Гусаров, российская сторона будет готова рассмотреть возможность изменения формата переговоров.
Глава Росавиации Дмитрий Ядров 9 февраля говорил, что Россия готова к возобновлению прямого авиасообщения с США. Он отметил, что при взаимном возобновлении авиасообщения у американских перевозчиков будут более комфортные условия. Им не придется облетать Европу, поэтому они потратят на полет меньше времени. Ядров подчеркнул, что решение зависит от снятия ограничений. Российская сторона должна быть уверена, что воздушные суда не будут арестованы, а также будет произведен весь комплекс их обслуживания.