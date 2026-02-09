Газета
В Росавиации готовы к возобновлению авиасообщения с США

Ведомости

Россия готова к возобновлению прямого авиасообщения с США, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров в интервью телеканалу «Россия 24».

Он отметил, что при взаимном возобновлении авиасообщения у американских перевозчиков будут более комфортные условия. Им не придется облетать Европу, поэтому они потратят на полет меньше времени.

Ядров подчеркнул, что решение зависит от снятия ограничений. Российская сторона должна быть уверена, что воздушные суда не будут арестованы, а также будет произведен весь комплекс их обслуживания.

25 января заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что Москва и Вашингтон пока не достигли прогресса в переговорах по взаимному возвращению дипломатической собственности и возобновлению прямого авиасообщения. 

