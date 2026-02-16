Европа отобрала из хранилищ почти все закачанные летом объемы газа

Прошлый сезон отбора газа из европейских ПХГ закончился 28 марта 2025 г., тогда в них было 33,57% запасов. Сейчас хранилища Европы заполнены на 33,97% против 45,2% в прошлом году. С начала отопительного сезона 13 октября страны ЕС отобрали из ПХГ около 59,5 млрд куб. м газа. Суммарный отбор газа из хранилищ на 125-й день с достижения максимума их заполнения на 4% превысил средний показатель на этот день за предыдущие пять лет.