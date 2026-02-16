Европа отобрала из хранилищ почти все закачанные летом объемы газа
Нетто-отбор газа из европейских подземных хранилищ (ПХГ) с начала отопительного сезона превысил 54 млрд куб. м. Это 99% от закачанных летом объемов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на подсчеты на основе данных Gas Infrastructure Europe (GIE).
Отбор из хранилищ 14 февраля составил около 493 млн куб. м. Общий показатель изъятий из ПХГ с начала февраля является только седьмым максимальным для месяца. Суммарный объем топлива в хранилищах составляет порядка 37,5 млрд куб. м.
Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии Евросоюза (ЕС) в январе в среднем составила 19%, в феврале – 20%. Средняя цена закупки газа в Европе в феврале достигла $407 за 1000 куб. м по сравнению с $415 в январе.
Прошлый сезон отбора газа из европейских ПХГ закончился 28 марта 2025 г., тогда в них было 33,57% запасов. Сейчас хранилища Европы заполнены на 33,97% против 45,2% в прошлом году. С начала отопительного сезона 13 октября страны ЕС отобрали из ПХГ около 59,5 млрд куб. м газа. Суммарный отбор газа из хранилищ на 125-й день с достижения максимума их заполнения на 4% превысил средний показатель на этот день за предыдущие пять лет.
Глава компании Алексей Миллер обратил внимание, что нынешняя зима для газового рынка Европы становится знаковой. Это еще один исторический антирекорд газового рынка ЕС.