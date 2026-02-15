Запасы газа в хранилищах Франции упали ниже 25%

14 января «Газпром» объявил, что уровень заполненности ПХГ Германии 12 февраля упал ниже 25%. Это самый низкий показатель для этой даты за все время наблюдений. Отбор ведется не из сезонных резервов, подготовленных к зиме, а из стратегических запасов прошлых лет.