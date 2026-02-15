Запасы газа в хранилищах Франции упали ниже 25%
Из французских хранилищ уже отобрано более 95% газа, который был закачан при подготовке к зиме.
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что нынешняя зима для газового рынка Европы становится знаковой. Это еще один исторический антирекорд газового рынка Евросоюза (ЕС).
14 января «Газпром» объявил, что уровень заполненности ПХГ Германии 12 февраля упал ниже 25%. Это самый низкий показатель для этой даты за все время наблюдений. Отбор ведется не из сезонных резервов, подготовленных к зиме, а из стратегических запасов прошлых лет.
Проблема усугубляется перебоями с поставками сжиженного природного газа (СПГ). С начала февраля регазификация СПГ в Германии снизилась в полтора раза относительно января. Снижение фиксируется на всех действующих терминалах страны. В «Газпроме» оценили ситуацию как критически напряженную. Миллер отметил, что ФРГ является индикатором состояния всего газового рынка Европы и текущие минимальные запасы в ПХГ предвещают сложное завершение зимнего сезона.
26 января Совет ЕС окончательно принял документ, который предполагает поэтапный отказ от российского газового импорта. С 1 января 2027 г. начнет действовать запрет на ввоз СПГ, а с 30 сентября 2027 г. – на поставки трубопроводного газа.