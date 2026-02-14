«Газпром» сообщил о критическом уровне газа в хранилищах ФРГ

Проблема усугубляется перебоями с поставками сжиженного природного газа. С начала февраля регазификация СПГ в ФРГ сократилась в полтора раза по сравнению с январем. Снижение зафиксировано на всех действующих терминалах страны. Особенно показателен пример порта Мукран – одного из крупнейших СПГ-хабов Германии, который практически остановил работу из-за отсутствия танкеров с газом с конца января.