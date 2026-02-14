«Газпром» сообщил о критическом уровне газа в хранилищах ФРГ
Проблема усугубляется перебоями с поставками сжиженного природного газа. С начала февраля регазификация СПГ в ФРГ сократилась в полтора раза по сравнению с январем. Снижение зафиксировано на всех действующих терминалах страны. Особенно показателен пример порта Мукран – одного из крупнейших СПГ-хабов Германии, который практически остановил работу из-за отсутствия танкеров с газом с конца января.
В «Газпроме» ситуацию оценивают как критически напряженную. Как заявил глава компании Алексей Миллер, Германия является индикатором состояния всего европейского газового рынка и текущие минимальные запасы в ПХГ предвещают сложное завершение зимнего сезона. По его словам, теперь под большим вопросом окажется возможность летней закачки газа в европейские хранилища для подготовки к следующему отопительному сезону.
Федеральный канцлер Австрии Кристиан Штокер заявил, что главным тормозом для развития европейской экономики стали высокие цены на энергоресурсы.
В январе 2026 г. поставки СПГ из России в страны Евросоюза выросли до рекордных значений в 2,276 млрд куб. м. Этот показатель выше уровня декабря 2025 г. и показателя января 2025 г. (2,05 млрд куб. м).
26 января Совет ЕС окончательно принял документ, который подразумевает поэтапный отказ от российского газового импорта. С 1 января 2027 г. начнет действовать запрет на ввоз СПГ, а с 30 сентября 2027 г. – на поставки трубопроводного газа.