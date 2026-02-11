Канцлер Австрии посчитал цены на энергию главной проблемой европейской экономики
Высокие цены на энергоресурсы – главный фактор, который мешает экономике Европы развиваться. Об этом заявил федеральный канцлер Австрии Кристиан Штокер в ходе выступления на Европейском индустриальном саммите в Брюсселе, передает ТАСС.
«Приоритет – необходимость снижения цен на энергию. <...> Это не только проблема Австрии. У меня вчера была встреча с премьер-министрами Чехии и Словакии, и мы все согласились, что ничто не наносит нам столь сильного урона, как высокие цены на энергию», – сказал он.
В январе 2026 г. поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в страны Евросоюза достигли рекордного значения в 2,276 млрд куб. м. Показатель оказался выше как уровня декабря 2025 г., так и показателя января 2025 г. (2,05 млрд куб. м). Рост зафиксировали на фоне утверждения ЕС полного запрета на поставки российского СПГ с 1 января 2027 г.
26 января Совет ЕС окончательно принял документ, который подразумевает поэтапный отказ от российского газового импорта. С 1 января 2027 г. начнет действовать запрет на ввоз СПГ, а с 30 сентября 2027 г. – на поставки трубопроводного газа.