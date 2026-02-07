Рекорд по поставкам СПГ из России в Европу зафиксировали в январе
Поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз в январе 2026 г. достигли исторического максимума в 2,276 млрд куб. м, пишет ТАСС со ссылкой на данные европейского аналитического центра Bruegel. Такие показатели выше как уровня декабря 2025 г., так и показателя января 2025 г. (2,05 млрд куб. м). Рекордный рост произошел на фоне окончательного утверждения ЕС полного запрета на поставки российского СПГ с 1 января 2027 г.
Общий импорт СПГ в Европу в январе составил 12,2 млрд куб. м. Основным поставщиком выступили США и Тринидад и Тобаго с объемом 8 млрд куб. м, что на 18% больше, чем в декабре 2025 г.
Несмотря на январский рекорд, поставки российского СПГ в ЕС за весь 2025 г. снизились на 5,6%, составив 20,3 млрд куб. м. Россия заняла четвертое место среди газовых поставщиков в ЕС по итогам 2025 г.
Совет Европейского союза 26 января принял документ о поэтапном отказе от российского газового импорта. С 1 января 2027 г. вступит в силу запрет на ввоз СПГ, а с 30 сентября 2027 г. – на поставки трубопроводного газа.
Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил о намерении Братиславы обратиться в Европейский суд с требованием отменить запрет на импорт российского газа в ЕС. Венгрия направила в суд Европейского союза исковое заявление с требованием признать недействительным запрет на импорт российских энергоносителей.