Рекорд по поставкам СПГ из России в Европу зафиксировали в январе

Поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз в январе 2026 г. достигли исторического максимума в 2,276 млрд куб. м, пишет ТАСС со ссылкой на данные европейского аналитического центра Bruegel. Такие показатели выше как уровня декабря 2025 г., так и показателя января 2025 г. (2,05 млрд куб. м). Рекордный рост произошел на фоне окончательного утверждения ЕС полного запрета на поставки российского СПГ с 1 января 2027 г.