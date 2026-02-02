Венгрия подала в суд на ЕС из-за запрета российских энергоносителей
Венгрия подала иск к Европейскому союзу, оспаривая запрет на импорт энергоносителей из России. Глава венгерского МИДа Петер Сийярто подчеркнул, что решение было принято без должного согласия всех стран – членов союза.
По его словам, такие ограничения могут быть введены только через санкции, требующие единогласного одобрения. Сийярто выразил недовольство тем, что меры были замаскированы под торговую политику, что, по его мнению, является абсурдным.
«Это шутка, что была принята мера, замаскированная под торговую политику», – сказал министр (цитата по MTI).
Совет ЕС официально утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского трубопроводного газа и сжиженного природного газа (СПГ) 26 января. Согласно документу, импорт российского СПГ будет полностью запрещен с 1 января 2027 г., а трубопроводного газа – с 30 сентября 2027 г.
Глава МИД Словакии Юрай Бланар также заявлял, что Братислава намерена подать в Европейский суд с целью добиться отмены запрета на импорт в ЕС российского газа. Бланар подчеркнул, что Словакия не может соглашаться с решениями, не отражающими реальные возможности отдельных государств.