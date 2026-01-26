Венгрия подаст в суд ЕС на решение о запрете российского газа
Правительство Венгрии подаст иск в Суд Европейского союза с требованием отменить решение Совета ЕС о поэтапном запрете поставок российского газа. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.
Он назвал это решение «результатом масштабного юридического мошенничества». По словам министра, для введения подобных энергетических ограничений, носящих санкционный характер, требовалось единогласное одобрение всех 27 стран-членов, однако Еврокомиссия утвердила его большинством голосов, представив как вопрос торговой политики.
Сийярто подчеркнул, что запрет нарушает базовый договор ЕС, который гарантирует государствам право самостоятельно определять свою энергетическую политику и выбирать поставщиков энергоносителей. Иск уже подготовлен. Также сообщается, что Венгрия будет оспаривать решение совместно со Словакией.
Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявлял, что Братислава намерена подать в Европейский суд с целью добиться отмены запрета на импорт в ЕС российского газа. Бланар подчеркнул, что Словакия не может соглашаться с решениями, не отражающими реальные возможности отдельных государств.
26 января Совет ЕС официально утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского трубопроводного газа и сжиженного природного газа (СПГ). Согласно документу, импорт российского СПГ будет полностью запрещен с 1 января 2027 г., а трубопроводного газа – с 30 сентября 2027 г.