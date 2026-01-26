Венгрия подаст в суд ЕС на решение о запрете российского газа

Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявлял, что Братислава намерена подать в Европейский суд с целью добиться отмены запрета на импорт в ЕС российского газа. Бланар подчеркнул, что Словакия не может соглашаться с решениями, не отражающими реальные возможности отдельных государств.