Словакия собирается подать в суд для отмены запрета на импорт газа из РФ

В декабре 2025 г. Европарламент одобрил законопроект о постепенном прекращении импорта сжиженного природного газа (СПГ) из России. Поставка российского СПГ на спотовый рынок ЕС будет запрещена после вступления в силу нового регламента в начале 2026 г., а импорт трубопроводного газа будет поэтапно прекращен к 30 сентября 2027 г.