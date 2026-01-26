Словакия собирается подать в суд для отмены запрета на импорт газа из РФ
Словакия намерена подать в Европейский суд с целью добиться отмены запрета на импорт в Евросоюз (ЕС) российского газа. Об этом заявил глава МИДа страны Юрай Бланар, его слова приводятся на странице словацкого МИДа в Facebook
Бланар подчеркнул, что Словакия не может соглашаться с решениями, не отражающими реальные возможности отдельных государств.
«Поэтому мы обратимся в суд Европейского союза и будем инициировать процедуру, направленную на отмену постановления REPowerEU», – сказал министр (цитата по «РИА Новости»).
В декабре 2025 г. Европарламент одобрил законопроект о постепенном прекращении импорта сжиженного природного газа (СПГ) из России. Поставка российского СПГ на спотовый рынок ЕС будет запрещена после вступления в силу нового регламента в начале 2026 г., а импорт трубопроводного газа будет поэтапно прекращен к 30 сентября 2027 г.
3 декабря Совет и представители парламента ЕС подписали предварительное соглашение по регламенту поэтапного отказа от импорта российского природного газа. Документ стал ключевым элементом программы REPowerEU по прекращению зависимости от российских энергоносителей.