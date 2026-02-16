Газета
Главная / Бизнес /

ФАС предписала исключить из тарифов на ТКО в Подмосковье 556 млн рублей

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала органу регулирования Московской области предписание исключить из тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) 556 млн руб. экономически не обоснованных средств. Об этом надзорное ведомство сообщило на своем сайте.

В 2025 г. по поручению правительства ФАС начала определять экономическую обоснованность таких тарифов. Ведомство выявило, что подмосковный орган регулирования включал в тарифы неподтвержденные транспортные расходы, а также расходы на электроэнергию. В них также учтены риски расходов, которые уже были профинансированы за счет бюджета.

Орган регулирования Московской области частично исполнил предписания, и это позволило не допустить запланированный с 1 октября 2026 г. рост тарифа. ФАС обратила внимание, что изменение платежей на 1,7% с начала года связано исключительно с увеличением базовой ставки НДС на 2%.

В 2026 г. надзорное ведомство продолжит контроль региональной политики в сфере обращения с ТКО. В случае необоснованного повышения тарифов служба примет меры.

12 февраля ФАС сообщила, что проверит информацию об изменении «Мегафоном» тарифов на услуги связи на соответствие антимонопольному законодательству.

