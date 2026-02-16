ФАС предписала исключить из тарифов на ТКО в Подмосковье 556 млн рублей

В 2025 г. по поручению правительства ФАС начала определять экономическую обоснованность таких тарифов. Ведомство выявило, что подмосковный орган регулирования включал в тарифы неподтвержденные транспортные расходы, а также расходы на электроэнергию. В них также учтены риски расходов, которые уже были профинансированы за счет бюджета.