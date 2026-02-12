ФАС изучает информацию о повышении тарифов «Мегафоном»

В 2026 г. 96% российских компаний, предоставляющих услуги мобильной связи, домашнего интернета, платного ТВ и телефонии, планируют поднять тарифы, следовало из опроса Telecom Daily 70 топ-менеджеров в октябре 2025 г., о чем писали «Ведомости». Примерно половина (48%) операторов связи могут поднять цены на услуги связи в 2026 г. в пределах 5–10%, а 16% – более чем на 10%, отмечали респонденты.