ФАС изучает информацию о повышении тарифов «Мегафоном»
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) изучает поступившие сведения об увеличении тарифов на услуги операторов связи. Об этом ТАСС сообщило ведомство.
ФАС проверит информацию об изменении «Мегафоном» тарифов на услуги связи на соответствие антимонопольному законодательству, сообщил газете представитель службы. «При наличии оснований ведомство примет меры антимонопольного реагирования», – заявил он.
В 2026 г. 96% российских компаний, предоставляющих услуги мобильной связи, домашнего интернета, платного ТВ и телефонии, планируют поднять тарифы, следовало из опроса Telecom Daily 70 топ-менеджеров в октябре 2025 г., о чем писали «Ведомости». Примерно половина (48%) операторов связи могут поднять цены на услуги связи в 2026 г. в пределах 5–10%, а 16% – более чем на 10%, отмечали респонденты.