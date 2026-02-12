Газета
Главная / Технологии /

ФАС изучает информацию о повышении тарифов «Мегафоном»

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) изучает поступившие сведения об увеличении тарифов на услуги операторов связи. Об этом ТАСС сообщило ведомство.

«Ведомости» 12 февраля писали, что Телекомоператор «Мегафон» изменил условия обслуживания абонентов в уведомительном порядке, повысив цены на связь с февраля не менее чем на 10–20%. Для отказа от новых условий нужно было заблаговременно выбрать такую опцию на сайте оператора. 

ФАС проверит информацию об изменении «Мегафоном» тарифов на услуги связи на соответствие антимонопольному законодательству, сообщил газете представитель службы. «При наличии оснований ведомство примет меры антимонопольного реагирования», – заявил он.

В 2026 г. 96% российских компаний, предоставляющих услуги мобильной связи, домашнего интернета, платного ТВ и телефонии, планируют поднять тарифы, следовало из опроса Telecom Daily 70 топ-менеджеров в октябре 2025 г., о чем писали «Ведомости». Примерно половина (48%) операторов связи могут поднять цены на услуги связи в 2026 г. в пределах 5–10%, а 16% – более чем на 10%, отмечали респонденты.

