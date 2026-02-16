Газета
Главная / Бизнес /

Wildberries запустил самовывоз из офлайн-магазинов для юрлиц и ИП

Ведомости

Объединенная компания Wildberries и Russ (РВБ) объявила о запуске сервиса самовывоза из офлайн-магазинов продавца для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) из России. Он доступен на B2B-платформе «Wildberries для бизнеса».

Модель продаж Click & Collect была запущена на маркетплейсе в 2024 г. Она предполагает, что покупатель оформляет заказ на площадке и самостоятельно забирает товар из офлайн-магазина. Ранее такой формат был доступен только физлицам.

Для оформления заказа как юрлицу или ИП нужно переключить профиль в режим «Заказать как бизнес». Затем покупатель сможет купить товары с самовывозом. Оформление B2B-заказов по такой модели доступно по предоплате. После оплаты клиент приезжает в магазин продавца, называет номер заказа и подтверждает его получение дополнительным кодом.

В июне 2025 г. Wildberries внедрил транспортные средства в сервис самовывоза Click & Collect. Пользователям маркетплейса стали доступны для самовывоза автомобили и мототехника из партнерских дилерских центров. Покупатель может оформить покупку машины на платорфме и забрать ее в автосалоне в удобное время, а также провести дополнительную проверку предоставленных автодилером документов.

