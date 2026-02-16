Wildberries запустил самовывоз из офлайн-магазинов для юрлиц и ИП

Для оформления заказа как юрлицу или ИП нужно переключить профиль в режим «Заказать как бизнес». Затем покупатель сможет купить товары с самовывозом. Оформление B2B-заказов по такой модели доступно по предоплате. После оплаты клиент приезжает в магазин продавца, называет номер заказа и подтверждает его получение дополнительным кодом.