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Wildberries запустила сервис самовывоза автомобилей из дилерских центров

Ведомости

Объединенная компания Wildberries & Russ внедрила транспортные средства в сервис самовывоза Click&Collect. Теперь пользователям маркетплейса доступны для самовывоза автомобили и мототехника из партнерских дилерских центров. Об этом сообщили «Ведомостям» в компании.

Клиент может оформить покупку автомобиля на платорфме и забрать его в автосалоне в удобное время, при необходимости проведя дополнительный осмотр и проверку предоставленных автодилером документов. Заказы оформляются на платформе по предоплатной схеме с карты, привязанной к профилю. Функция самовывоза доступна на сайте и в приложении маркетплейса на iOS и Android.

Первым партнером услуги стал автомобильный салон Marcar. На этапе пилотного запуска к сервису подключат ряд автодилерских центров в Москве. В будущем функция самовывоза транспортных средств будет функционировать в Краснодаре и Ростове-на-Дону. На старте на витрине Wildberries будет представлен ассортимент из 40–50 моделей транспортных средств автодилера. В него войдут преимущественно китайские марки, включая CHERY, Geely, Jetour и модели западных автопроизводителей, к примеру BMW X7, а также квадро- и мототехника.

В дальнейшем маркетплейс собирается расширить варианты партнерства с автодилером. В частности, на витрине платформы появятся подержанные автомобили по схеме самовывоза, а продавец сможет подключиться к другим моделям продаж, предполагающим доставку, которую осуществляют продавцы с помощью собственных логистических мощностей.

2 июня «Ведомости» писали, что ассоциация «Российские автодилеры» (РоАД) предложила ФАС установить запрет на прямые онлайн-продажи автомобилей производителями и дистрибуторами. Ограничение предлагается внести в готовящийся национальный план по развитию конкуренции на 2026–2030 гг., следует из письма за подписью президента РоАД Алексея Подщеколдина на имя руководителя ФАС Максима Шаскольского от 29 мая.

В письме сказано, что РоАД выступает за введение запрета таких продаж. Ассоциация мотивирует это необходимостью защиты потребителей и поддержания конкуренции в авторитейле. Отмечается, что у дилеров есть необходимые мощности для ремонта и сервисного обслуживания автотехники, чего, как правило, нет у производителей и дистрибуторов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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