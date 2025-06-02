Wildberries запустила сервис самовывоза автомобилей из дилерских центров
Объединенная компания Wildberries & Russ внедрила транспортные средства в сервис самовывоза Click&Collect. Теперь пользователям маркетплейса доступны для самовывоза автомобили и мототехника из партнерских дилерских центров. Об этом сообщили «Ведомостям» в компании.
Клиент может оформить покупку автомобиля на платорфме и забрать его в автосалоне в удобное время, при необходимости проведя дополнительный осмотр и проверку предоставленных автодилером документов. Заказы оформляются на платформе по предоплатной схеме с карты, привязанной к профилю. Функция самовывоза доступна на сайте и в приложении маркетплейса на iOS и Android.
Первым партнером услуги стал автомобильный салон Marcar. На этапе пилотного запуска к сервису подключат ряд автодилерских центров в Москве. В будущем функция самовывоза транспортных средств будет функционировать в Краснодаре и Ростове-на-Дону. На старте на витрине Wildberries будет представлен ассортимент из 40–50 моделей транспортных средств автодилера. В него войдут преимущественно китайские марки, включая CHERY, Geely, Jetour и модели западных автопроизводителей, к примеру BMW X7, а также квадро- и мототехника.
В дальнейшем маркетплейс собирается расширить варианты партнерства с автодилером. В частности, на витрине платформы появятся подержанные автомобили по схеме самовывоза, а продавец сможет подключиться к другим моделям продаж, предполагающим доставку, которую осуществляют продавцы с помощью собственных логистических мощностей.
2 июня «Ведомости» писали, что ассоциация «Российские автодилеры» (РоАД) предложила ФАС установить запрет на прямые онлайн-продажи автомобилей производителями и дистрибуторами. Ограничение предлагается внести в готовящийся национальный план по развитию конкуренции на 2026–2030 гг., следует из письма за подписью президента РоАД Алексея Подщеколдина на имя руководителя ФАС Максима Шаскольского от 29 мая.
В письме сказано, что РоАД выступает за введение запрета таких продаж. Ассоциация мотивирует это необходимостью защиты потребителей и поддержания конкуренции в авторитейле. Отмечается, что у дилеров есть необходимые мощности для ремонта и сервисного обслуживания автотехники, чего, как правило, нет у производителей и дистрибуторов.