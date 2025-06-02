Wildberries запустила сервис самовывоза автомобилей из дилерских центров

Первым партнером услуги стал автомобильный салон Marcar. На этапе пилотного запуска к сервису подключат ряд автодилерских центров в Москве. В будущем функция самовывоза транспортных средств будет функционировать в Краснодаре и Ростове-на-Дону. На старте на витрине Wildberries будет представлен ассортимент из 40–50 моделей транспортных средств автодилера. В него войдут преимущественно китайские марки, включая CHERY, Geely, Jetour и модели западных автопроизводителей, к примеру BMW X7, а также квадро- и мототехника.