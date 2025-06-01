Дилеры хотят запретить автоконцернам продавать машины онлайн без посредников

Например, «АвтоВАЗ» за время работы своей онлайн-витрины с осени 2023 г. продал более 6500 машин. В это количество входят и продажи через маркетплейсы, уточнил представитель компании. Но и в том и в другом случае оформление покупки и выдача транспортного средства потребителю осуществляются через дилерскую сеть, подчеркнул он. При этом маржинальность сделки для дилера при онлайн-продаже не отличается от той, что он получает при реализации машин самостоятельно, говорит представитель «АвтоВАЗа».