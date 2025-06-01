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Дилеры хотят запретить автоконцернам продавать машины онлайн без посредников

Так автосалоны стремятся оградить себя от конкуренции в будущем
Денис Ильюшенков
Автодилеры опасаются, что производители машин могут захватить их маржу, перейдя на прямые продажи автомобилей онлайн
Автодилеры опасаются, что производители машин могут захватить их маржу, перейдя на прямые продажи автомобилей онлайн / Валентин Антонов / ТАСС

Ассоциация «Российские автодилеры» (РоАД) предложила ФАС установить запрет на прямые онлайн-продажи автомобилей производителями и дистрибуторами. Это ограничение предлагается внести в готовящийся национальный план по развитию конкуренции на 2026–2030 гг. Об этом говорится в письме за подписью президента РоАД Алексея Подщеколдина на имя руководителя ФАС Максима Шаскольского от 29 мая. Документ есть у «Ведомостей».

В текущей версии проекта распоряжения правительства об утверждении национального плана предусмотрено развитие прямых онлайн-продаж автотехники от производителей и дистрибуторов населению в объеме не менее 5% от общей реализации к концу 2026 г. В 2024 г. в России было продано 1,57 млн новых легковых машин, следует из данных «Автостата».

Как говорится в письме, РоАД выступает за введение запрета таких продаж. Ассоциация мотивирует это необходимостью защиты потребителей и поддержания конкуренции в авторитейле. Кроме того, у дилеров есть необходимые мощности для ремонта и сервисного обслуживания автотехники, чего, как правило, нет у производителей и дистрибуторов, отмечает РоАД.

Развитие прямых продаж может привести к ущемлению прав и интересов дилеров, навязыванию им заведомо невыгодных условий сотрудничества, опасается ассоциация. Например, поставок неликвидных машин, фиксации цен, раздела рынка по территориальному признаку, принудительного введения агентских схем взаимодействия с производителями и дистрибуторами и т. д.

В качестве альтернативы полному запрету прямых продаж РоАД предлагает убрать из проекта национального плана упоминание о производителях и дистрибуторах, что позволит распространить норму о доле в 5% онлайн-продаж на всех участников рынка, следует из письма.

Как пояснил «Ведомостям» исполнительный директор РоАД Игорь Чикин, ассоциация предлагает запретить производителям и дистрибуторам любые прямые продажи населению, в том числе онлайн. Под прямыми продажами в ассоциации понимают реализацию автомобиля таким образом, когда право собственности на него переходит непосредственно от производителя или дистрибутора к конечному покупателю, уточнил собеседник.

Выявить факты прямых продаж машин на рынке, т. е. полностью минуя дилерскую сеть, на момент подготовки материала «Ведомостям» не удалось. В то же время китайская группа Great Wall Motor (GWM) предлагает приобрести автомобили Tank, Ora и Wey через собственное мобильное приложение – GWM Store. На этапе покупки потребитель взаимодействует с компанией «Тэнк мотор трейд рус», принадлежащей заводу Haval (также бренд GWM) в Тульской области. Выдача автомобиля после его оплаты производится в любом удобном для клиента дилерском центре Tank.

Схема с реализацией автотехники онлайн – через сайты производителей и дистрибуторов, маркетплейсов и даже банков – получила достаточно широкое распространение в российском авторитейле. 

Например, «АвтоВАЗ» за время работы своей онлайн-витрины с осени 2023 г. продал более 6500 машин. В это количество входят и продажи через маркетплейсы, уточнил представитель компании. Но и в том и в другом случае оформление покупки и выдача транспортного средства потребителю осуществляются через дилерскую сеть, подчеркнул он. При этом маржинальность сделки для дилера при онлайн-продаже не отличается от той, что он получает при реализации машин самостоятельно, говорит представитель «АвтоВАЗа». 

Первым российским маркетплейсом, запустившим продажи новых автомобилей, стал Ozon в 2023 г. Сейчас на площадке компании представлена продукция «АвтоВАЗа» и основных китайских брендов. Wildberries запустил продажи автомобилей в апреле 2024 г. Первой маркой, представленной на маркетплейсе, стала Chery. Обе торговые площадки осуществляют выдачу транспортных средств клиентам через дилеров, подтвердили их представители. 

Банк ВТБ сообщил о выходе на рынок онлайн-продаж машин в лице своей компании «ВТБ авто» 29 мая. На сегодняшний момент для «ВТБ авто» дилер является точкой выдачи машины, а также обеспечивает дальнейший сервис и гарантию, пояснил «Ведомостям» представитель компании. Т-банк в августе 2024 г. запустил для клиентов опцию заказа машины в дилерской сети «Рольфа». 

Дилеры пытаются подстраховаться, поскольку многие автомобильные бренды еще до пандемии презентовали планы по онлайн-продажам в РФ, говорит исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. По его словам, в текущей ситуации производителям и дистрибуторам нужны дилеры – хотя бы как сеть для выдачи машин и их обслуживания – и в ближайшее время от них никто отказываться не будет, полагает эксперт. 

На горизонте ближайших нескольких лет доля прямых онлайн-продаж автомобилей, скорее всего, будет расти и наличие регуляторики будет только способствовать этому, полагает аналитик «Эйлера» Владимир Беспалов. Вместе с тем производителям и дистрибуторам придется решать многие организационные вопросы – например, создание необходимой инфраструктуры, отмечает он. Также эксперт обращает внимание, что покупка машины – это все еще событие для клиента и зачастую людям важно посмотреть и пощупать автомобиль перед покупкой, что невозможно сделать онлайн. 

«Ведомости» направили вопросы в Минпромторг.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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