Российские автомобили попробуют защитить от хакеров

Российские автомобили планируют оснастить отечественными системами защиты от кибератак. В середине января 2025 г. АО «Глонасс» совместно с ФГУП «НАМИ» и «НПП «Гамма» (подведомственная организация Минпромторга) при поддержке Минпромторга и Минтранса запустит пилотный проект по оснащению автомобилей кибербез-решениями. Об этом рассказал генеральный директор АО «Глонасс» Алексей Райкевич 27 ноября на рабочем совещании «Беспилотные технологии гражданского назначения в ключевых отраслях экономики: проблемы и особенности законодательного регулирования» в Госдуме.