Российские автомобили попробуют защитить от хакеров

Российские автомобили попробуют защитить от хакеровНо установка софта для информационной безопасности может повысить цену новых машин, предупреждают эксперты
Российские автомобили планируют оснастить отечественными системами защиты от кибератак. В середине января 2025 г. АО «Глонасс» совместно с ФГУП «НАМИ» и «НПП «Гамма» (подведомственная организация Минпромторга) при поддержке Минпромторга и Минтранса запустит пилотный проект по оснащению автомобилей кибербез-решениями. Об этом рассказал генеральный директор АО «Глонасс» Алексей Райкевич 27 ноября на рабочем совещании «Беспилотные технологии гражданского назначения в ключевых отраслях экономики: проблемы и особенности законодательного регулирования» в Госдуме.
«В рамках пилота мы хотим подсветить уязвимости современного автомобиля и показать современные механизмы по выявлению и борьбе с киберугрозами», – пояснил Райкевич. По его словам, механизмы «уже обкатаны» и продемонстрировали эффективность на внутренних тестах. Инфраструктурно все готово для пилота, который займет семь месяцев, уточнил топ-менеджер.