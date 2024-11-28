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Российские автомобили попробуют защитить от хакеров

Но установка софта для информационной безопасности может повысить цену новых машин, предупреждают эксперты
Мария Арялина
Анна Устинова
Максим Стулов / Ведомости

Российские автомобили планируют оснастить отечественными системами защиты от кибератак. В середине января 2025 г. АО «Глонасс» совместно с ФГУП «НАМИ» и «НПП «Гамма» (подведомственная организация Минпромторга) при поддержке Минпромторга и Минтранса запустит пилотный проект по оснащению автомобилей кибербез-решениями. Об этом рассказал генеральный директор АО «Глонасс» Алексей Райкевич 27 ноября на рабочем совещании «Беспилотные технологии гражданского назначения в ключевых отраслях экономики: проблемы и особенности законодательного регулирования» в Госдуме.

«В рамках пилота мы хотим подсветить уязвимости современного автомобиля и показать современные механизмы по выявлению и борьбе с киберугрозами», – пояснил Райкевич. По его словам, механизмы «уже обкатаны» и продемонстрировали эффективность на внутренних тестах. Инфраструктурно все готово для пилота, который займет семь месяцев, уточнил топ-менеджер.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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