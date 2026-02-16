Шохин: фиксированная зарплата для иностранцев станет барьером для бизнеса

9 февраля «Ведомости» писали со ссылкой на источники, что Минфин России подготовил и внес в правительство пакет системных поправок в законодательство о трудовой деятельности иностранных граждан и их налогообложении. В документе в том числе предлагалось повысить минимальный уровень зарплаты для высококвалифицированных иностранных специалистов с нынешних 250 000 руб. в месяц до 358 500 руб. для отдельных категорий (медицинских, педагогических и научных работников) и до 717 000 руб. для остальных.