Главная / Бизнес /

Шохин: фиксированная зарплата для иностранцев станет барьером для бизнеса

Ведомости

Предложение зафиксировать заработную плату для иностранных высококвалифицированных специалистов в России на уровне 717 000 руб. будет барьером для бизнеса. Об этом сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в ходе форума «Кадры будущего: взаимодействие бизнеса и власти», который проводится в рамках Недели российского бизнеса.

«В частности, сейчас предлагается установить ежемесячную зарплату, которая является критерием входа в это понятие, в «высококвалифицированную рабочую силу», в размере более чем 700 000 руб. <...> И, безусловно, это явный барьер. Таких зарплат, мягко говоря, не так много и для российских работников», – сказал он.

Шохин отметил, что сейчас «центр тяжести переходит на организованный набор», включая сотрудников из визовых стран. При этом, по словам главы РСПП, предприятия сталкиваются с дефицитом кадров, что становится одной из главных проблем российского бизнеса и фиксируется более чем в двух третях компаний.

9 февраля «Ведомости» писали со ссылкой на источники, что Минфин России подготовил и внес в правительство пакет системных поправок в законодательство о трудовой деятельности иностранных граждан и их налогообложении. В документе в том числе предлагалось повысить минимальный уровень зарплаты для высококвалифицированных иностранных специалистов с нынешних 250 000 руб. в месяц до 358 500 руб. для отдельных категорий (медицинских, педагогических и научных работников) и до 717 000 руб. для остальных.

