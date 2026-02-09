Минфин предложил обязать мигрантов с патентом платить НДФЛ за своих детей

Согласно инициативе, по достижении 18 лет дети иностранных работников также должны будут выехать из России либо оформить собственный патент и уплачивать полный фиксированный платеж самостоятельно. Дополнительно Минфин предлагает распространить обязанность по внесению фиксированных платежей на другие категории иностранных граждан: временно или постоянно проживающих в России, которых нанимают физические лица для личных нужд, а также тех, кто работает у физлиц на законных основаниях без разрешения на работу или патента (в том числе иностранных студентов, научных и педагогических работников, беженцев и лиц с временным убежищем).