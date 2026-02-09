Минфин предложил обязать мигрантов с патентом платить НДФЛ за своих детей
Минфин России подготовил и внес в правительство пакет системных поправок в законодательство о трудовой деятельности иностранных граждан и их налогообложении. Законопроекты есть у «Ведомостей», их при условии доработки одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника – в комиссии и в Белом доме.
Трудовые мигранты, работающие по патенту, будут обязаны платить фиксированные авансовые платежи по НДФЛ не только за себя, но и за каждого несовершеннолетнего ребенка.
Согласно инициативе, по достижении 18 лет дети иностранных работников также должны будут выехать из России либо оформить собственный патент и уплачивать полный фиксированный платеж самостоятельно. Дополнительно Минфин предлагает распространить обязанность по внесению фиксированных платежей на другие категории иностранных граждан: временно или постоянно проживающих в России, которых нанимают физические лица для личных нужд, а также тех, кто работает у физлиц на законных основаниях без разрешения на работу или патента (в том числе иностранных студентов, научных и педагогических работников, беженцев и лиц с временным убежищем).
Законопроекты предусматривают дифференциацию базовой суммы фиксированного НДФЛ: для иностранцев, работающих у физлиц для домашних и иных подобных нужд, она составит 1700 руб. в месяц (без учета ежегодного коэффициента-дефлятора и регионального коэффициента), для работающих в организациях или у ИП – 1200 руб. (также без учета коэффициентов). Кроме того, для подтверждения временного или постоянного проживания иностранцам предлагается ввести требование предоставлять документ, подтверждающий наличие легальных доходов в России.
Отдельный блок поправок касается условий выдачи и продления патента. Минфин предлагает отказывать в выдаче или продлении, а также аннулировать патент, если у Федеральной налоговой системы (ФНС) нет информации о доходах мигрантов, либо если его доходы в расчете на него самого или на каждого члена семьи, находящегося в России, составляют меньше одного прожиточного минимума в регионе.
Также предлагается существенно повысить минимальный уровень зарплаты для высококвалифицированных иностранных специалистов: с нынешних 250 000 руб. в месяц – до 358 500 руб. для отдельных категорий (медицинских, педагогических и научных работников) и до 717 000 руб. для остальных. Пороги планируется индексировать ежегодно по динамике среднемесячной начисленной зарплаты работников организаций за предыдущий год – чтобы статус высококвалифицированного специалиста не использовался для легализации иностранцев с более низкой квалификацией.
«Ведомости» направили запрос в правительство с просьбой подтвердить одобрение законопроектов.
