Медведев заявил о необходимости цифрового профиля для всех мигрантов в РФ
У каждого приезжающего в Россию трудового мигранта должен быть цифровой профиль, позволяющий властям контролировать его пребывание в стране. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту WarGonzo.
По его словам, государство должно иметь полное представление о человеке, пересекающем границу, включая биометрические данные и информацию о его местонахождении. Все это должно быть в цифровом профиле.
«По которому мы в каждый конкретный момент времени – подчеркиваю, в каждый конкретный момент времени можем сказать: он находится там-то», – отметил Медведев.
Он назвал цифровой профиль ключевым элементом современной миграционной политики и подчеркнул принцип «отработал – уехал». По его словам, после окончания срока пребывания мигрант должен покинуть страну, а в случае правонарушений – быть выдворен.
Зампред Совбеза отметил, что сейчас работу по цифровизации контроля за всеми мигрантами распространяют по всей территории страны.
В том же интервью Медведев также высказывал мнение, что распад НАТО и возвращение ЕС к закупкам российских нефти и газа могли бы быть полезны для мира. Так он ответил на вопрос о самом невероятном прогнозе на 2026 г.